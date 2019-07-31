　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／大陸8/1起暫停47城市赴台自由行　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京首都機場 ,陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸客赴台喊卡，台灣旅遊業者估計將減少70萬人。（圖：北京首都機場／記者曾俊豪攝）

《北京》大陸8/1起暫停47城市赴台自由行

據大陸文化和旅遊部網站指出，海峽兩岸旅遊交流協會31日發佈公告稱，鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。北京一名推廣陸客赴台自由行的業者指出，「這次限制自由行，而不是限制團客，這一招比過往厲害很多。」（中新社）

《內蒙古》內蒙古為31.5萬名殘疾人購買意外傷害保險

內蒙古自治區殘疾人聯合會表示，今年自治區投入675萬元（人民幣，下同）為全區31.5萬名一、二級重度殘疾人購買意外傷害保險。據副理事長塔娜指出，保期自2019年6月30日至2020年6月29日，期間因意外身故和因意外傷害導致再次殘疾，可獲賠付3.5萬元/人，意外傷害醫療可獲賠付4000元/人。（新華社）

《北京》央行報告：消費者在應對意外開支方面普遍存在不足

中國央行31日發布《2019年消費者金融素養調查簡要報告》，從消費者態度、行為、知識和技能等多角度綜合定性分析中國消費者的金融素養情況。（中新社）

《上海》上海高速公路首個ETC門架吊裝完成

上海市取消高速公路省界收費站，應急工程第一個ETC門架在G1503繞城高速北環外圈蕰川路往安亭方向入口主線道路處在31日凌晨吊裝完成。據悉，相關單位9月上旬將完成全部219處門架吊裝，總投資近10億元人民幣。（中新社）

▲▼首個ETC門架橫梁吊裝現場。（圖／翻攝中新社）

▲上海首個ETC門架橫梁吊裝現場。（圖／翻攝中新社）

《浙江》Rocky SaaS落地浙江湖州　帶動當地新經濟發展

專注於服務中國中小微企業的商業生態SaaS公司RockySaaS Group Limited（Rocky SaaS）全資子公司（磐石軟件有限公司）日前正式落地浙江省湖州市。RockySaaS的入駐，將助力湖州發展新經濟，促進當地數字經濟事業發展。（中新社）

《青島》4.5萬多件海洋文化創意作品「比劍」青島

第八屆大陸全國大中學生海洋文化創意設計大賽日前在青島落幕，比賽共收到4.5萬多件作品，其中9件作品獲大學組金獎，中學組金獎空缺。據主辦方表示，獲金獎的作品既有智能清潔水面漂浮物的船舶，以大海、海星和海螺為元素的飾品，還有海洋主題的酒店設計，以及提倡保護海洋環境和海洋生物的海報、海洋啤酒工廠設計等。（新華社）

《浙江》浙江推動農民合作經濟組織數字化改革

浙江省農民合作經濟組織聯合會（農合聯）表示，為建立農民專業合作、供銷合作、信用合作「三位一體」的新型農村合作體系，在數字化方面，浙江省農合聯、供銷社聯手阿里巴巴簽署戰略合作框架協議，共同推動「三位一體」農合聯數字化改革。（新華社）

《北京》疾控中心談青年學生愛滋病防控：實施高校預防教育試點

中國疾控中心愛滋病防控中心副主任劉中夫31日表示，多部門對學校艾滋病防控工作進行部署，包括建立疫情通報製度，在高校開展形式多樣的宣傳教育活動等。（中新社）

▼愛滋病，示意圖。（圖／CFP）

▲▼一對雙胞胎基因經修改，使他們能夠天然抵抗愛滋病。（圖／CFP）

ET快訊
獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作
1年前被神預言！柯文哲組「台灣民眾黨」　8月6日同天生致敬蔣
即／柯文哲確定組黨！8月6日組「台灣民眾黨」　已完成內政部登
深田恭子爆分手百億社長男友！「超狂夜生活」害7月婚破局
學生妹傳密語：要不要晨操？　教練奔訓導處「前後忘情衝刺」：乖

關鍵字：北京,內蒙古,上海,浙江,青島,大陸文化和旅遊部,自由行,台灣,內蒙古自治區殘疾人聯合會,意外傷害保險,塔娜,中國央行,ETC,高速公路,湖州,Rocky SaaS,磐石軟件有限公司,第八屆全國大中學生海洋文化創意設計大賽,農民合作經濟組織聯合會,農合聯,阿里巴巴,中國疾控中心愛滋病防控中心,劉中夫,愛滋病,華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽注機台「全面準時更新」

獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作

陸媒：陸客赴台意願早跌冰點　自由行暫停「只是順意而為」

華聞快遞／大陸8/1起暫停47城市赴台自由行　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

影／趕最後一天！　上海出入境管理局「窗口擠滿人潮」

樂園衝浪池變「2米奪命海嘯」釀44傷　關閉1天再開放

深夜赴約異性！新婚妻隔天成浮屍　丈夫落淚...一通電話曝「冷血陰謀」

保時捷掉頭遭擋...低胸妹狠甩巴掌　駕駛反擊卻慘遭「夜半狂敲家門」報復

影／6歲女童被噴泉水柱「衝上高空墜下」　會陰4度裂傷、腸管損傷

陸客自由行暫停　陸委會抗議：未溝通就片面破壞協議

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽注機台「全面準時更新」

獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作

陸媒：陸客赴台意願早跌冰點　自由行暫停「只是順意而為」

華聞快遞／大陸8/1起暫停47城市赴台自由行　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

影／趕最後一天！　上海出入境管理局「窗口擠滿人潮」

樂園衝浪池變「2米奪命海嘯」釀44傷　關閉1天再開放

深夜赴約異性！新婚妻隔天成浮屍　丈夫落淚...一通電話曝「冷血陰謀」

保時捷掉頭遭擋...低胸妹狠甩巴掌　駕駛反擊卻慘遭「夜半狂敲家門」報復

影／6歲女童被噴泉水柱「衝上高空墜下」　會陰4度裂傷、腸管損傷

陸客自由行暫停　陸委會抗議：未溝通就片面破壞協議

不斷更新／林益全、高國輝背靠背開轟　4局富邦5：1兄弟

嘉工數值控制微型射出成形機　全國科展及專題競賽雙料冠軍

帶咘咘、Bo妞出門！修杰楷一看「兩姊妹穿搭」傻了：大熱天穿醬

上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽注機台「全面準時更新」

獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作

李幸倪忙宣傳　擠時間硬要朝聖「他」：我心目中的偶像！

當兵1年10個月　老鳥回憶「入伍第一天」超震撼...睡前崩潰：第一次哭了！

信心回來了！銀行高階經理人　股匯市樂觀

「放浪新世代」片寄涼太首度獻聲！配音《乘浪之約》為台粉說中文

綠黨民調／蔡英文支持度43.9%私菸案止血　勝過韓國瑜38.5%

大陸熱門新聞

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀4..

陸8/1起暫停陸客赴台自由行

22歲女墮胎7次　醫一問揭發暗..

情侶搭火車激吻！他下秒舉動超母..

保時捷掉頭遭擋...低胸妹下車..

深夜赴約異性...新婚妻成浮屍..

影／上海北京來回飛2次！返京乘..

喬碧蘿粉絲反暴漲　驚爆是商業策..

即／煙火射人　千水圍警署外10..

8/1日起暫停陸客自由行　網友..

15歲男偷開賓士撞死人：我卡丁..

4歲男童被捲車底拖行200米血..

快訊／近千人夜圍葵涌警署　警一..

喬碧蘿殿下發自拍撒嬌：愛哥哥們..

更多熱門

相關新聞

台積電穩坐上半年專利申請冠軍　經部：專利案件年增24%

經濟部智慧局今（31）日發表上半年智慧財產權趨勢，三種專利申請達35534件，其中以設計專利增加一成幅度最多，而發明專利申請人中，台積電以申請429件穩坐冠軍寶座。

大陸停發來台自由行　韓國瑜說話了

大陸暫停對台自由行　府：無助互相了解

中國大陸暫停對台自由行　政院強烈譴責「鴨霸心態」

陸客自由行暫停　陸委會：片面破壞協議

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

13年沒滾過床　夫想離婚反被打臉

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面