華聞快遞／大陸8/1起暫停47城市赴台自由行　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

▲陸客赴台喊卡，台灣旅遊業者估計將減少70萬人。（圖：北京首都機場／記者曾俊豪攝）



《北京》大陸8/1起暫停47城市赴台自由行

據大陸文化和旅遊部網站指出，海峽兩岸旅遊交流協會31日發佈公告稱，鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。北京一名推廣陸客赴台自由行的業者指出，「這次限制自由行，而不是限制團客，這一招比過往厲害很多。」（中新社）

《內蒙古》內蒙古為31.5萬名殘疾人購買意外傷害保險

內蒙古自治區殘疾人聯合會表示，今年自治區投入675萬元（人民幣，下同）為全區31.5萬名一、二級重度殘疾人購買意外傷害保險。據副理事長塔娜指出，保期自2019年6月30日至2020年6月29日，期間因意外身故和因意外傷害導致再次殘疾，可獲賠付3.5萬元/人，意外傷害醫療可獲賠付4000元/人。（新華社）

《北京》央行報告：消費者在應對意外開支方面普遍存在不足

中國央行31日發布《2019年消費者金融素養調查簡要報告》，從消費者態度、行為、知識和技能等多角度綜合定性分析中國消費者的金融素養情況。（中新社）

《上海》上海高速公路首個ETC門架吊裝完成

上海市取消高速公路省界收費站，應急工程第一個ETC門架在G1503繞城高速北環外圈蕰川路往安亭方向入口主線道路處在31日凌晨吊裝完成。據悉，相關單位9月上旬將完成全部219處門架吊裝，總投資近10億元人民幣。（中新社）

▲上海首個ETC門架橫梁吊裝現場。（圖／翻攝中新社）



《浙江》Rocky SaaS落地浙江湖州 帶動當地新經濟發展

專注於服務中國中小微企業的商業生態SaaS公司RockySaaS Group Limited（Rocky SaaS）全資子公司（磐石軟件有限公司）日前正式落地浙江省湖州市。RockySaaS的入駐，將助力湖州發展新經濟，促進當地數字經濟事業發展。（中新社）

《青島》4.5萬多件海洋文化創意作品「比劍」青島

第八屆大陸全國大中學生海洋文化創意設計大賽日前在青島落幕，比賽共收到4.5萬多件作品，其中9件作品獲大學組金獎，中學組金獎空缺。據主辦方表示，獲金獎的作品既有智能清潔水面漂浮物的船舶，以大海、海星和海螺為元素的飾品，還有海洋主題的酒店設計，以及提倡保護海洋環境和海洋生物的海報、海洋啤酒工廠設計等。（新華社）

《浙江》浙江推動農民合作經濟組織數字化改革

浙江省農民合作經濟組織聯合會（農合聯）表示，為建立農民專業合作、供銷合作、信用合作「三位一體」的新型農村合作體系，在數字化方面，浙江省農合聯、供銷社聯手阿里巴巴簽署戰略合作框架協議，共同推動「三位一體」農合聯數字化改革。（新華社）

《北京》疾控中心談青年學生愛滋病防控：實施高校預防教育試點

中國疾控中心愛滋病防控中心副主任劉中夫31日表示，多部門對學校艾滋病防控工作進行部署，包括建立疫情通報製度，在高校開展形式多樣的宣傳教育活動等。（中新社）

▼愛滋病，示意圖。（圖／CFP）

