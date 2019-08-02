華聞快遞／8/1開始！港澳台居民「東莞購房」不再受社保個稅限制

▲廣東省。（圖／CFP）

《廣東》8/1開始！港澳台居民「東莞購房」不再受社保個稅限制

廣東東莞市8月1日起開始施行港澳台居民在東莞購房相關資料要求新政。根據東莞《關於簡化港澳台居民在我市購房相關資料要求的通知》，從8月1日起，港澳台同胞在東莞市購房不再受社保及個稅限制。（中新社）

《海南》海南：新能源汽車停車低於非新能源汽車差別收費

為加快推進新能源汽車推廣應用，海南將頒布新能源汽車車輛停放服務收費優惠政策，要求各市縣結合實際，按照不同區域、不同位置、不同車型、不同時段，實行新能源汽車停車服務收費應當低於非新能源汽車的差別收費優惠政策，制定新能源汽車停車服務收費標準。（新華網）

《江蘇》江蘇今年徵兵工作全面展開 大學生徵集比例再創新高

8月1日，江蘇省徵兵工作在建軍節當天全面展開。今年國家賦予江蘇的大學生徵集指導比例在去年73%的基礎上提高到74%，再創歷史新高。（中新社）

《北京》北京首次設定商品住宅用地年度供應下限

北京市規劃自然資源委透露，《北京市2019年度國有建設用地供應計劃》已於日前發布並實施；其中，商品住宅用地的年度供應下限為300公頃，這是北京市首次設定商品住宅用地年度供應量下限。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《四川》運營商頻頻出招 四川5G套餐有望本月中旬正式推出

四川運營商處表示，本月中旬，四川省內的5G套餐有望正式推出。隨著5G大戰的不斷推進，運營商紛紛在套餐戰略、流量策略上打出重拳。（中新社）

《福建》廈門稅務頒布22條舉措力促「三高」企業發展

廈門市稅務局29日對外發布22條新舉措，從落實減稅降費、加大幫扶力度、促進轉型升級、優化稅收營商環境等方面扶持「三高」企業發展。據悉，「三高」企業指的是高技術、高成長、高附加值企業。（中新社）

《重慶》重慶投入200輛純電動新能源出租車試運營

被稱為「山城」的重慶1日開啟新能源出租車試點。當日，200輛純電動新能源車在重慶主城區作為巡遊出租車正式投入試運營。未來，在重慶高低起伏的公路上，新能源出租車將成為一道別樣的風景。（中新社）

《上海》上海191家市級社會組織今年斥資10.34億元參與脫貧攻堅

上海市社會組織參與脫貧攻堅推進會26日於此間舉行。據悉，上海社會組織參與脫貧攻堅工作取得重要進展，2019年，上海全市僅191家市級社會組織就斥資10.34億元（人民幣），直接參與對口支援脫貧攻堅。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）