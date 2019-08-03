「旺角再遊行」登場！估10萬人參與　部分店家提早打烊：擔心港警放催淚彈

▲旺角大遊行3日下午登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港網友今（3）日下午3點半至9點發起「旺角再遊行」活動，由晏架街球場開始，終點為櫻桃街公園。遊行不反對通知書申請人伍永德說，希望讓政府和民眾重新關注「五大訴求」。據悉，球場附近已有許多店鋪提早打烊，業者表示，擔心港警施放催淚彈，可能會讓氣體飄進店內，所以做這決定；不過也有店家仍繼續營業，不畏影響。

綜合港媒報導，五大訴求包含撤回《逃犯條例》修訂、釋放被捕示威者、調查警民衝突、收回暴動定義、盡快實行雙普選。伍永德申請不反對通知書前，已經和警方達成共識，將遊行終點改為櫻桃街。

伍永德指出，到達公園後會通知參與者離開路線，預計今日遊行人數約10萬人，「遊行路線狹窄，速度緩慢，可能會超過晚上9點才結束，如果超時，警方將會酌情處理。」他也希望警方執法上保持克制。

對於有民眾提出想到其他地方進行活動，問及會不會擔心遊行被分化，伍永德回應，相信沒有任何一個人會做分化行為，如果市民覺得想去尖沙咀屬個人權利，他仍希望有更多民眾到預定地活動。

如果有示威者衝出馬路（超出預期路線），警方會如何處理？他說，主辦方只負責遊行路線，他並不擔心警方會因為示威者行動而向他作出拘捕，否則警方屬於濫捕、濫告。最新影像顯示，晏架街球場目前約有數百人參與集會，其中一個出入口依舊有市民不斷湧入。