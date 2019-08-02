《環時》：自由行是「惠台措施」之一　大陸不用熱臉貼冷屁股

▲陸客自由行喊卡。（圖／記者張一中攝）

記者朱世凱／綜合報導

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會本周發聲明，決定自8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台自由行。 大陸官媒《環球時報》1日也發表社評指出，「自由行的安排本是經濟上的惠台措施之一，台灣對兩岸關係的惡劣態度使得堅持這一措施失去了意義；蔡英文當局需要承受與其瘋狂政治路線相對應的後果，大陸方面不會用我們的熱臉去貼他們的冷屁股。」

評論指出，打壓、破壞兩岸交流一直是民進黨政權的基本路線；此外，蔡英文當局還搞出所謂「新南向政策」，試圖通過加強同東盟及澳洲的經貿聯繫拉台灣遠離大陸。「蔡當局在兩岸關係上的倒行逆施嚴重破壞了兩岸在多個領域加強合作、包括繼續發展大陸遊客赴台自由行的基礎。」

▼社評認為，自由行是惠台措施之一，頒布禁令是為了保護陸客安全。（圖／記者曾俊豪攝）

評論分析，自由行是台灣上一屆行政當局與大陸開闢的陸客赴台新管道，經過這些年的發展，它已佔了陸客赴台旅遊的約60%，尤其成為大陸年輕人赴台旅遊的首選；如果兩岸關係正常，自由行推動陸客赴台繼續強勁增加完全不成問題，然而「民進黨當局這2年開始利用大陸遊客赴台大作政治文章，將這視為大陸對台搞政治和情報滲透的重點管道。」

「大陸方面決定暫停赴台自由行，應被視為是在這段特殊時期保護大陸遊客人身安全負責任的表現。」評論提到，自由行的遊客比赴台旅遊團更容易遭遇各種攻擊，或者落入台獨勢力為破壞兩岸關係製造的陷阱；自由行的安排本是經濟上的惠台措施之一，暫停自由行會讓一些原本計劃前往台灣旅遊的年輕人感受到一些不方便，「然而我們相信，大家都能夠理解有關部門採取這一措施的善意和責任感。」