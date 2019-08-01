經濟成長率衝四小龍之首！蘇貞昌：國人可以更有信心迎向未來





▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

主計總處1日發布108年第2季經濟成長率為2.41％，為亞洲四小龍之首（南韓2.1%，新加坡0.1%，香港0.6%），較5月時的預測數1.78%高出0.63個百分點。行政院長蘇貞昌在行政院會中指出，主要因素是投資及出口均優於預期，「這是這半年來政府與國人共同努力的成果，值得欣慰」。

蘇貞昌表示，從投資面來看，受到中美貿易戰影響，為避開美國對中國大陸進口商品關稅，包括資通訊、自行車、網路設備等許多廠商，陸續將生產線移回台灣或擴大在台生產。經濟部指出，本週台商回流通過審查的案件數就要破百家、投資金額破5千億元，不僅今年的目標值已經倍增了，還提前達成。

蘇貞昌說明，從進出口方面來看，根據財政部統計，今年上半年資本設備進口成長率達16%，創歷年新高；而國際半導體產業協會（SEMI）也預估，今年台灣的半導體資本市場可望成長21%，不但是全球成長最大的市場，也將超過韓國，成為全球最大設備市場。

蘇貞昌進一步指出，儘管今年上半年台灣對中國大陸出口減少（-8.8%），但對美國的出口卻屢創新高，成長率已達17.4%，遠超過日（3.8%）、韓（7.2%）、新加坡（9.5%）等鄰國；台灣整體出口也擺脫連續7個月負成長，轉為正增加（0.5%）。

蘇貞昌說，不論從經濟成長率高於預期、台商提高在台生產量能、出口由負轉正、設備進口成長創新高等各項指標反映，台灣的投資動能正持續增加中，國人可以更有信心迎向未來。

「我要再次期許行政團隊，近來我們已經有許多好成績被國際肯定，我們尤其應把握美中貿易衝突的契機，化危機為轉機，成為台灣經濟成長的動力」，蘇貞昌說，要請各部會務必全力衝刺投資台灣三大方案，以及包括前瞻基礎建設在內的各項擴大內需政策，持續維持水、電的穩定供應，全力防疫、積極防災，減少民生產業損失，通過的法案都要落實執行。

蘇貞昌強調，政府要為人民解決問題、減輕負擔，例如1日起，擴大發放2至4歲育兒津貼，「準公共化幼兒園」全台統一實施，屆齡娃娃車汰換補助及漁船定位通訊費補助，都開始實施，要讓國人感受到「有政府、會做事」，讓國家繼續向前行。