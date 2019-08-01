陸客自由行喊卡…高雄31萬人「進不來」！潘恒旭出招拚發大財

▲韓國瑜訪美時受到僑胞熱烈歡迎，他也發出「穿雲箭」號召僑胞返台投票。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李唯甄／高雄報導

大陸自1日起停發赴台自由行通行證，其中高雄受影響人數估計達到31萬，市長韓國瑜的「人進來」政策受到不小衝擊。對此，高雄觀光局長潘恒旭表示，接下來將加強推廣日韓東北亞和星馬港澳菲等東南亞旅客，而他也批評蔡政府「把兩岸關係搞得支離破碎」。

大陸文化旅遊部31日下午宣布「鑒於當前兩岸關係」，8月1日起暫停47個城市赴台自由行簽證，估計今年8月到明年2月，來台陸客將減少70萬人。根據高雄觀光局統計，今年到高雄自由行的陸客大約佔3成，大陸停發自由行通行證後，初估受影響人次至少達31萬。

▲潘恒旭表示，韓國瑜號召返台的華僑也將成為重要觀光主力。（圖／記者洪正達攝）

觀光局數據顯示，跟去年同期相比，今年高雄東南亞(新、馬、泰、菲、印等）旅客住宿人次成長24%，東北亞(日、韓)成長2%，港澳旅客更成長64%，成績斐然；之後將加強推廣日韓東北亞和星馬港澳菲等東南亞旅客，另外韓國瑜發出的「穿雲箭」號召華僑返台，也將為高雄帶進不少人潮。潘恒旭透露，10月份將會舉辦「光輝十月」系列活動。

韓國瑜1日上午痛批民進黨「貪汙、腐敗、低效率、挑撥兩岸關係」，更發新聞稿表示「這再一次證明，兩岸關係的和平穩定發展對台灣的重要性」。潘恒旭也表示，蔡英文執政3年多來，把兩岸關係「搞得支離破碎」，現在2020大選，有希望兩岸和平的韓國瑜組跟蔡英文對照，人民自然會懂得選擇。

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▲潘恒旭批蔡英文「把兩岸關係搞得支離破碎」。（圖／記者屠惠剛攝）