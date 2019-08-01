民眾比倒讚喊「白賊市長」！韓國瑜滿臉尷尬　揮揮手快閃



▲韓國瑜才剛下車就被嗆。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜1日現身小港社教館，出席高雄市立高中以下學校108年度新卸任校長布達暨交接典禮，但沒想到韓國瑜才剛踏出車，就遭到一名男子嗆「嘿！白賊市長」，讓韓國瑜是滿臉尷尬，不過韓國瑜在這場交接典禮時，對校長們都是大鞠躬，展現最大誠意，典禮也順利完成。

▲男子雙手比倒讚。（圖／記者賴君欣攝）

出席108年度新卸任校長布達暨交接典禮時，高雄市長韓國瑜韓國瑜才剛到場，準備要下車時，一旁就出現一位男子手比倒讚，大喊「嘿！白賊市長」，讓韓國瑜是滿臉尷尬，只對他揮了揮手，這名男子也立刻被在旁的維安人員帶走。

繼日前與模範生、畢業生進行合影時，韓國瑜被學生狂嗆「選總統太可笑」、「做好做滿」等插曲，因此有合影活動時，格外備受關注，這次與新卸任校長合影，韓國瑜展現對校長們的尊敬，上台致詞前和結束，都對他們深深的大鞠躬，活動也順利完成。

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▲韓國瑜一臉尷尬。（圖／記者賴君欣攝）