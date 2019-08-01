「台民黨」喊話郭柯配衝擊藍營選情？　潘恒旭：郭台銘絕不會脫黨

▲「郭柯配」若成真，將大大衝擊韓國瑜選情。（合成圖／ETtoday資料照）

記者李唯甄／高雄報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，為政壇投下震撼彈，外界更盛傳這一步是不是2020總統大選「郭柯結盟」的起手式？對此，力求黨內整合的國民黨總統候選人韓國瑜坦言「還沒跟郭台銘聯絡上」，外界盛傳將被徵召輔選2020的「韓家軍」大將潘恒旭則說，相信郭台銘無論如何都不會脫黨。

「台灣民眾黨」創黨籌備大會將在8月6日舉行，據了解，柯陣營組黨的政治目的，除了要搶攻國會席次之外，更主要在於拱郭台銘出來參選，柯文哲組黨取名為「台灣民眾黨」簡稱「台民黨」，也若有似無的向郭台銘喊話。不過，郭台銘妻子曾馨瑩得知後，第一時間打回票，郭台銘本人也陷入長考中。

▲身為韓國瑜智囊的潘恒旭，屢遭點名將輔選2020。（圖／ETtoday資料照）

事實上，韓國瑜在黨內民調勝出後，外界就湧現要郭台銘脫黨參選的聲浪，韓國瑜事後第一時間尋求連戰協助，希望能盡快整合因初選廝殺分裂的國民黨，但郭台銘卻直接出國散心半個月，直到31日下午才返台。韓國瑜1日受訪時坦言「還沒聯絡上郭台銘」。對此，郭台銘幕僚劉宥彤說，郭台銘並不是沒辦法接受韓國瑜，而是沒有辦法接受某一個媒體的老闆，希望韓國瑜先解釋中時及大陸的關係。

而郭台銘到底會不會脫黨參選？從周錫瑋、朱立倫到郭台銘幕僚，給的答案都是「否」，韓國瑜的「空戰」大將潘恒旭則表示，「依照我們對郭台銘的了解，他非常熱愛國民黨」，加上郭當初曾宣示自己是忠貞黨員、對國民黨有承諾，因此無論如何「絕對不會脫黨」。