　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台民黨」喊話郭柯配衝擊藍營選情？　潘恒旭：郭台銘絕不會脫黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者洪靖宜、湯興漢、徐斌慎攝）

▲「郭柯配」若成真，將大大衝擊韓國瑜選情。（合成圖／ETtoday資料照）

記者李唯甄／高雄報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，為政壇投下震撼彈，外界更盛傳這一步是不是2020總統大選「郭柯結盟」的起手式？對此，力求黨內整合的國民黨總統候選人韓國瑜坦言「還沒跟郭台銘聯絡上」，外界盛傳將被徵召輔選2020的「韓家軍」大將潘恒旭則說，相信郭台銘無論如何都不會脫黨。

「台灣民眾黨」創黨籌備大會將在8月6日舉行，據了解，柯陣營組黨的政治目的，除了要搶攻國會席次之外，更主要在於拱郭台銘出來參選，柯文哲組黨取名為「台灣民眾黨」簡稱「台民黨」，也若有似無的向郭台銘喊話。不過，郭台銘妻子曾馨瑩得知後，第一時間打回票，郭台銘本人也陷入長考中。

▲高市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲身為韓國瑜智囊的潘恒旭，屢遭點名將輔選2020。（圖／ETtoday資料照

事實上，韓國瑜在黨內民調勝出後，外界就湧現要郭台銘脫黨參選的聲浪，韓國瑜事後第一時間尋求連戰協助，希望能盡快整合因初選廝殺分裂的國民黨，但郭台銘卻直接出國散心半個月，直到31日下午才返台。韓國瑜1日受訪時坦言「還沒聯絡上郭台銘」。對此，郭台銘幕僚劉宥彤說，郭台銘並不是沒辦法接受韓國瑜，而是沒有辦法接受某一個媒體的老闆，希望韓國瑜先解釋中時及大陸的關係。

而郭台銘到底會不會脫黨參選？從周錫瑋、朱立倫到郭台銘幕僚，給的答案都是「否」，韓國瑜的「空戰」大將潘恒旭則表示，「依照我們對郭台銘的了解，他非常熱愛國民黨」，加上郭當初曾宣示自己是忠貞黨員、對國民黨有承諾，因此無論如何「絕對不會脫黨」。

ET快訊
徐乃麟公開4層樓豪宅內部！曝夫妻5年房事…老婆睡覺「隔小三」
花20元停車中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布
陸客自由行喊卡　國台辦批民進黨「破壞赴台基礎和條件」
驚悚！小弟弟脖繫紅繩搭電梯　下秒關門被甩飛「上吊」
25歲球星「激情片全球直播」！鏡頭正對床伴…竟是前隊友老婆

關鍵字：高雄,韓國瑜,2020大選,國民黨,潘恒旭,郭台銘,柯文哲,台灣民眾黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲組黨取名「台灣民眾黨」　蔣渭水基金會聲明：容易造成混淆

大陸限縮自由行　 陳宗彥：即日起放寬兩岸探親資格

快訊／鍾小平帶槍投靠柯文哲：已爭取提名選立委　挑戰林昶佐　

「台民黨」搶攻政黨票　綠委：衝擊民進黨立委選情

陳歐珀：柯文哲「台灣民眾黨」與蔣渭水理念矛盾　宜蘭鄉親不能接受

【全文】洪慈庸659字聲明：2020時代力量要成為關鍵少數

金馬獎若遭陸抵制　政院：是中國大陸的損失

經濟成長率衝四小龍之首！蘇貞昌：國人可以更有信心迎向未來

彰顯人權價值！內政部：即日起放寬兩岸探親資格

民進黨：台灣民眾黨是台灣人共同記憶　柯文哲要尊重這段歷史

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

Ella曝教育勁寶方式　「我從來不跟他講嬰兒語」

柯文哲組黨取名「台灣民眾黨」　蔣渭水基金會聲明：容易造成混淆

大陸限縮自由行　 陳宗彥：即日起放寬兩岸探親資格

快訊／鍾小平帶槍投靠柯文哲：已爭取提名選立委　挑戰林昶佐　

「台民黨」搶攻政黨票　綠委：衝擊民進黨立委選情

陳歐珀：柯文哲「台灣民眾黨」與蔣渭水理念矛盾　宜蘭鄉親不能接受

【全文】洪慈庸659字聲明：2020時代力量要成為關鍵少數

金馬獎若遭陸抵制　政院：是中國大陸的損失

經濟成長率衝四小龍之首！蘇貞昌：國人可以更有信心迎向未來

彰顯人權價值！內政部：即日起放寬兩岸探親資格

民進黨：台灣民眾黨是台灣人共同記憶　柯文哲要尊重這段歷史

Fed預防性降息　法人：短期震盪　長期偏多

杯杯有獎！超商咖啡限時送「2杯0元、買1送1」優惠　小7限量1000萬杯

從小是狗派！鋼鐵軍人到收容所領養狗　三花貓一招融化變貓奴

球星轉職總管誰最強？　威斯特、杜馬斯上榜

28歲「舞王」史蒂芬森轉投CBA　1年400萬美金加盟遼寧

林佳龍曝私菸新進度！　華航已回溯4次訂購量到2005年

北一女校長卸任擔北市教育局「督學」　楊世瑞：終於把棒子交出去

信義房屋志工種下愛心稻穀　後壁嘉田社區粒粒皆幸福

粉絲尖叫！姜丹尼爾9月登台見面會　丁海寅影片問候撩台粉

炸甜不辣酥脆Q彈！高雄必吃麻辣肉燥麵　還有銷魂手工餛飩湯

政治熱門新聞

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午..

快訊／跟進林昶佐退黨？ 時力洪..

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這..

祖墳爆違法！李佳芬叔無奈喊：選..

快訊／林昶佐：即刻退出時代力量..

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話..

4字成「最大心魔」！柯P心腹：..

柯P組黨FB被灌爆　10小時刷..

柯文哲確定組黨！　8月6日組「..

柯文哲突組黨…美女財經專家：2..

柯P：組黨目標進軍國會　批帶職..

幕僚透露郭台銘向韓國瑜開條件...

列台民黨不分區　黃瀞瑩回應了！

快訊／洪慈庸召開記者會：不退黨

更多熱門

相關新聞

柯文哲組黨　蘇煥智：性質接近「柯粉黨」

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，為政壇投下一顆震撼彈。對此，傳出也有意組黨的前台南縣長蘇煥智表示，新政黨性質上比較接近「柯粉黨」，比較接近「台聯黨之於李登輝」、「親民黨之於宋楚瑜」。

擺脫「不合理」低量　高雄7月房市交易量年增1成

酒駕貨櫃車一撞害女截肢！檢提再審結局曝

柯P組黨衝擊時力？　黃國昌：組黨不是只有柯文哲

高嘉瑜：就算我是民進黨柯也會挺

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

他結帳掏1千女友付50　找零引發分手危機

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

影／保時捷被拖　5秒墜毀全記錄

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4種方案

更多

最夯影音

更多

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面