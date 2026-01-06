　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

▲▼ 委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。（圖／路透）

▲委內瑞拉代理總統羅德里格斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

Politico報導，美國川普政府對委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）提出一連串要求，若想避免步上總統馬杜洛的後塵，就要採取多項馬杜洛先前拒絕的親美行動。

美國3大要求　反毒、驅敵對勢力、停售石油

據信美方已告知羅德里格斯，想看到她採取至少3項行動，分別是打擊毒品流通、驅逐境內伊朗與古巴等敵對勢力，以及停止向美國對手國家出售石油。熟悉情況的美國官員與瞭解美國政府內部討論的人士還透露，美方也期望羅德里格斯最終能促成自由選舉，並下台。

不過上述這些要求的最終期限並無定案，且美方官員強調，近期不會舉辦選舉。白宮拒絕置評，美國國務院則稱，政府預期羅德里格斯會比馬杜洛更配合。

報導稱，羅德里格斯儘管是馬杜洛長期盟友，但川普團隊仍相信她會依照指示行事；川普先前已警告，委內瑞拉若不聽話，「我們會進行二次打擊」。

▲▼ 委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。（圖／路透）

▲羅德里格斯正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。（圖／路透）

國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，美國正著手設定條件，要讓委內瑞拉不再是伊朗與真主黨等對手的避風港，委內瑞拉不能再繼續向美國輸送毒品幫派與運毒船。而依據羅德里格斯收到的指示表明，兩國之間的對話比盧比歐公開披露的內容更加具體明確且深入。

接近川普政府的人士透露，川普團隊認為羅德里格斯受到嚴密控制，有信心能讓她按美方意願行事，並在事後把她捨棄並繼續推進下一步。

羅德里格斯態度轉變

報導指出，短短數日之內，羅德里格斯態度已出現轉變，從最初譴責馬杜洛被捕，到後來公開表態願與美國合作。美國官員透露，川普部分幕僚傾向讓羅德里格斯無限期留任，包括美國特使格瑞尼爾（Richard Grenell）。

除了軍事威脅外，知情人士透露，美國手中還握有其他軟硬兼施手段來贏得羅德里格斯的合作，包括解除制裁、允許她動用卡達金融資產。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

