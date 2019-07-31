中國大陸47城市暫停對台自由行　行政院譴責片面破壞協議

▲中國大陸暫停陸客對台自由行 。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會31日臨時發出聲明指出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，行政院發言人Kolas Yotaka 31日表示，這種在沒有溝通的情形下就中斷協議的行文，必須強烈譴責。

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會下午證實，8月1日起47個城市暫停申請台灣通行證。對此，台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示擔憂，他說，過去大陸公安局多只針對團體旅客進行限制，從未停止過個人通行證的申請，此舉有些不尋常，估計今年8月到明年2月的來台陸客將減少70萬人。

交通部觀光局則回應表示，歡迎陸客來台的立場不變，對此事深表遺憾，希望能盡速恢復，並期盼兩岸觀光旅遊維持正常且良性之互動，勿受特定因素影響，觀光局將持續關注陸客來台情形。

相較之下，行政院的態度相當反彈，發言人Kolas Yotaka指出，中國大陸霸權不但限制台灣與中國大陸人民相互往來了解，還限制中國大陸人民的行動自由，剝奪其多了解台灣的機會，「在未與我國溝通的前提下，就片面破壞『海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一』，我們強烈譴責。」

Kolas 表示，中國大陸政府天真地以為可藉此舉懲罰台灣政府，實則懲罰了雙邊人民，「因此我們也呼籲中國政府，應放下鴨霸的心態，放下預設的政治前提，鼓勵人與人之間的互動，才能促成雙方和平、健康、對等發展，建立友好的關係。」