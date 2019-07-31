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陸客自由行暫停　陸委會抗議：未溝通就片面破壞協議

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▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）31日突宣布自8月1日暫停47個城市赴台自由行，陸委會對此深表遺憾，並指出，陸客來台自由行係依兩岸兩會換文之「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一」及相關文件辦理，「陸方未與我方溝通，片面破壞協議，我方表達嚴正抗議及譴責。」

陸委會提到，陸客來台觀光有助中國大陸人民對台灣的認識，尤其自由行經由自由選擇行程，可深度了解台灣風土民情，增進視野，是認識台灣的重要管道，也是促進兩岸人民相互了解的重要方式。

陸委會指出，陸方片面暫停自由行陸客來台，限制雙方人民往來，陸委會深表遺憾，「尤其陸客來台自由行係依兩岸兩會（海基會、海協會）換文之『海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一』及相關文件辦理，陸方未與我方溝通，片面破壞協議，我方表達嚴正抗議及譴責，後續並將透過旅遊小兩會（台旅會、海旅會）持續溝通。」

陸委會強調，兩岸關係發展是雙方共同的責任，雙方也必須以保障人民福祉權益為依歸，「我們不樂見兩岸人民的正常旅遊交流受政治因素干擾，呼籲陸方儘速透過不設政治前提的溝通，化解雙方分歧，以利兩岸和平的維繫。」

▼中正紀念堂為陸客喜歡造訪的景點之一。（圖／記者陳明仁攝）

▲陸客自由行概念圖中正紀念堂很多陸客。（圖／陳明仁攝）

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