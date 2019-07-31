陸客限縮有對案！林佳龍曝早準備好：將砸36億推「暖冬遊補助」

▲因應陸客來台限縮，交通部長林佳龍預告，第四季將推「國旅秋冬遊獎勵方案」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

大陸文化旅遊部31日突然發出公告宣布，自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台自由行簽證。對此，交通部長林佳龍回應，預期到可能對觀光產業會有的緊縮，行政院已經準備好，預計將在今年第四季投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，詳細方案近期將公佈。

林佳龍稍早接到觀光局通報，今年8月1日起，中國大陸將暫停核發47個自由行城市個人旅遊簽證。他指出，很明顯的，這是中國企圖透過管制來台自由行旅客，脅持觀光產業，進而影響台灣選舉。

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▲大陸文化旅遊部31日發出公告宣布，自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台自由行簽證。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

預期到中國可能對觀光產業的緊縮，林佳龍說，先前已與蘇貞昌院長、陳其邁副院長多次討論各式應變計畫，並向蔡英文總統報告。

因應中國管制自由行觀光客，交通部跟行政院已經準備好，預計將在今年第四季投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」，這次的方案包括團體、自由行旅客都將補助，也將針對觀光旅遊業推出入園優惠，詳細方案近期將公佈。他強調，政府不會讓台灣的旅遊業者孤軍奮鬥。

▲林佳龍說，第四季將推「國旅秋冬遊獎勵方案」，強調政府不會讓台灣的旅遊業者孤軍奮鬥。（圖／資料照／記者莊喬迪攝）

林佳龍說，我們期盼，台灣的美被世界看見和體驗，當然「世界」包括中國的民眾，期盼中國的政府，可以跟台灣一起成為兩岸人民交流的推手，而不是阻力。

根據統計，今年1到6月，來台國外觀光客約達600萬人次，過去三年，中國以外的國際旅客來台人數連年增加，從717萬增加到837萬，林佳龍強調，將持續加強宣傳，讓更多的國際旅客體驗台灣。