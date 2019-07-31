陸突喊卡「赴台自由行」　上海旅行社忙翻：還有十幾個代辦客人下周出發

▲陸客來台自由行被喊卡，將影響大陸遊客來台觀光人次。圖為高雄六合夜市。（圖／記者季相儒攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸海峽兩岸旅遊協會下午發出聲明，證實8月1日起取消大陸居民赴台自由行，有協助陸客代辦的上海台商旅行社就透露，8月初開始剛好承接幾批較大的陸客團赴台業務，目前有10多個客人因為要以自由行方式成行，入台證還沒辦下來，「這麼臨時才通知，大家都在緊急處理。」

根據大陸海旅會聲明，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。 」目前國台辦尚未做出回應，但有台灣觀光業者私下表示，近期在東北等地的陸客，就已經出現無法辦證來台的情況。

▲大陸文旅部發布海峽兩岸旅遊交流協會的通知。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

《ETtoday新聞雲》記者今掌握情況後，原預計訪問在上海的台灣旅行社業者，但業者一接到電話就直接坦言，「這麼臨時接到通知，大家都在緊急處理，實在沒有時間。」該業者說，自家剛好承接八月初，幾批數量較大的陸客赴台旅遊案子，但現在只剩不到一個下午，還有十幾個選擇自由行方式的陸客沒有入台證，真的無心顧及其他事情。

有大陸當地的旅行社業者也說，事實上2016年5月以來，大陸民眾組團赴台灣的數量就持續減少，雖去年底台灣九合一大選後一度出現反彈跡象，但近幾個月「感覺大家都在觀望，也比較保守。 」

值得注意的是，陸方此次和過往限制團客赴台情況不同，隨著近年陸客團來台降低，自由行已成為近年台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會），在大陸辦事處力推的重點項目，包含宜蘭縣長林姿妙今年初訪問上海、江蘇等地，也鼓勵陸客來台深度遊，因此若陸方遲未恢復試點，恐怕影響甚廣。

以即將到來的大陸「十一長假」為例，去年台灣方面就積極輔導業者鎖定高端自由行市場，和近年大陸興起的「親子遊」商機，今年更推出「小鎮漫遊年」，遴選出30個台灣經典小鎮和風情旅遊路線，邀大陸旅行社規劃遊台行程，以及向自由行旅客宣傳來台深度遊。

近年來台陸客人數約為團客、散客各半，去年270萬人中自由行等散客約140萬人次，若該暫停通知施行，以今年8月1日起到明年2月台灣大選後計算，將影響高達70萬的陸客來台。

▼台灣今年向陸客推廣小鎮旅遊年，鎖定客製化團客和高端自由行市場。（圖／記者陳政錄攝）