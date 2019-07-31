8/1日起暫停陸客來台自由行！　大陸網友：本來就沒計畫去

▲陸客搭乘桃園機捷。（資料照／記者姜國輝攝）

記者劉亭／綜合報導

大陸文旅部今（31）日下午突然宣布，8月1日起暫停47個城市赴台自由行簽證，在兩岸成為話題焦點。大陸網友得知消息後紛紛在微博上討論，「？？？？？？？？？要開始行動了嗎」、「這是為了大陸人民的安全著想」、「台灣想騙大陸的錢這次沒戲了...韓國瑜說好的人過去，貨賣出去的美夢破滅了。」

在暫停個人自由行之後，大陸遊客目前若要來台，只要報團前來。大陸網友紛紛表示，「越短的新聞越恐怖……」、「本來就沒計畫去，我茶葉蛋都吃不去，哪去得起台灣呢」；也有網友認為消息在暗示武統的可能，「我的媽呀，要見證歷史了？」、「堅決支持，等收復後再去，最好修個橋。」

▲大陸網友對來台自由行喊卡反應。（圖／翻攝自微博）

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會下午發出聲明，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。 」目前國台辦尚未做出回應。台灣陸委會也尚未回應。

陸客來台自由行47個開放城市包括，北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南、西安、福州、 深圳、瀋陽、鄭州、武漢、蘇州、寧波、青島、石家莊、長春、合肥、長沙、南寧、昆明、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州、中山、煙台、 漳州、海口、呼和浩特、蘭州、銀川、常州、舟山、惠州、威海、龍岩、桂林、 徐州。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，今年陸客上半年成長逾30%，可說給足了面子。他也指出，觀光是外交的延伸慣用手法，過去大陸公安局多只針對團體旅客進行限制，從未停止過個人通行證的申請，此舉有些不尋常，估計今年8月到明年2月的來台陸客將減少70萬人。

97年前總統馬英九上任後，海基會與海協會簽署「海峽兩岸關於大陸居民赴臺灣旅遊協議」，同年7月兩岸首航，陸客來台旅遊首發團抵台。100年第1批開放北京、上海、廈門為試點城市陸客自由行來台，之後分5批開放，到2015年合計開放47個城市來台自由行。