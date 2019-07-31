陸8/1起限縮自由行旅客！　觀光局「深表遺憾」：希望盡速恢復

▲中國大陸47座城市8/1起暫停陸客赴台自由行申辦。（圖／陳明仁攝）

記者胡順惠／台北報導

大陸8月1日起47個城市暫停申請台灣通行證，中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會下午發聲明證實。交通部觀光局對此表示，歡迎陸客來台的立場不變，對此事深表遺憾，希望能盡速恢復，並期盼兩岸觀光旅遊維持正常且良性之互動，勿受特定因素影響，觀光局將持續關注陸客來台情形。

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▲中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會下午發聲明。（圖／翻攝大陸文旅部官網）

觀光協會副理事長柯牧洲表示，今年陸客上半年已成長逾30%，可說是「給足了面子」。他說，觀光是外交的延伸慣用手法，但過去大陸公安局多只會針對團體旅客進行限制，從未停止過個人通行證的申請，此舉有些不尋常，估計今年8月到明年2月的來台陸客將減少70萬人。

至於大陸限縮自由行來台，後續有哪些影響？黃正聰表示，自由行旅客若已取得大陸通行證則不受影響，但是這樣的做法還是會影響來台人數，前一兩天大陸在調查八大職業的出團情形，10月前團客都已經報名，不能出團會有很多困擾，可能會佔到原本固定好的團客數量，另外，喜歡自由行的旅客，也可能因此不來台灣。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則表示，大陸的動作應該跟往年做法一樣，每次碰到大選就會控管來台的陸客人數，從以前以來都一直存在，只是如果47個城市全面控管，這還是第一次這麼大動作。他說，旅行業目前都在觀望，8月初期影響應該不大，9月後才會有明確影響，對產業影響很大，因為陸客消費力道大，觀光收入靠的都是自由行。