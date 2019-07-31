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私菸案遇氣爆五週年…國民黨團緊咬陳菊負政治責任：不要等下台真相才曝光

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記者楊蕓／台北報導

國安特勤私菸案進入調查，國民黨團31日召開記者會，再度點名總統府秘書長陳菊應為私菸案負政治責任，立委陳宜民更直言，「今天正好是高雄氣爆5周年，很多事情等到陳菊離開市長任內後才曝光」，暗指私菸案不要再等到蔡英文下台後，真相才能曝光。

國民黨團總召曾銘宗痛批，交通部長林佳龍日前直指2014年6月是走私菸品關鍵年，根本是會同華航企圖模糊焦點，讓蔡政府鋪陳主導事件方向往「買超陋習」來辦案。他表示，近日不斷聚焦在追查走私菸的總數，但數字是華航說的算，華航是否刻意灌水，他高度存疑，而公布2006年之後走私香菸的數量，目的是把前朝拖下水。

▲▼國民黨團「總統專機走私   幕後影武者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立委賴士葆則再度點名陳菊出面說明，他說，目前行政責任上已有國安局長、侍衛長下台，法律責任則由檢調處理，「但政治責任是誰要負責？侍衛室屬於總統府管轄，總統府秘書長理應要負政治責任」，然而，蔡英文已出面護航三次，陳菊卻仍沒有對外道歉，呼籲她也出面說明。

陳宜民表示，蔡英文三次為她護航道歉，陳菊卻仍躲在幕後，今天正好是高雄氣爆5周年，很多事情等到陳菊離開市長任內後才一一曝光，「希望私菸案不要再等到蔡英文下台後，真相才能曝光。」

▲▼國民黨團「總統專機走私   幕後影武者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

出席記者會的前立委張顯耀也提出質疑，為何走私菸品在管制區一出境就攔截下來，而不是全程監控找出目的地與交貨人，這樣才能揪出真正的幕後主導者，「為何在機場管制區就把它攔截下來？幕後影武者是誰？是誰默許在太歲頭上動土，總統府至今完全沒有交代。」

他也提到，私菸案仍有許多疑點，包括菸品運送的目的地是哪？是國安局還是特勤中心？是華航辦公室還是哪些公司行號？甚至是否總統官邸才是最終目的？

▲▼國民黨團「總統專機走私   幕後影武者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「總統專機走私，幕後影武者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

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關鍵字：私菸,超買,蔡英文,國民黨團,賴士葆,曾銘宗,張顯耀,陳菊

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