兵工廠遷建藍綠立委搶功勞　韓國瑜好囧搶嘜說：我們都感謝！

▲205兵工廠遷建記者會，讓藍綠兩黨立委掀「感謝戰」，韓國瑜夾在中間好囧 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市政府舉辦遷建205兵工廠記者會，國民黨立委黃昭順以及民進黨立委許智傑與賴瑞隆都同時上台致詞，許智傑跟賴瑞隆都同時提到遷建205兵工廠要感謝總統蔡英文全和前市長陳菊，不過這一番言論意外掀起戰火，讓站在旁邊的黃昭順很不高興，拿過麥克風就說要感謝兩位前行政院長吳敦義和江宜樺院長，讓高雄市長韓國瑜很尷尬，感謝搶過麥克風說：「都感謝」。

高雄市長韓國瑜以及國民黨立委黃昭順、民進黨立委許智傑和賴瑞隆站在台上，黃昭順先是講完話以後，許智傑接過麥克風發言，遷建205兵工廠要感謝兩個人，許智傑說：「不好意思！我要謝謝小英總統和跟陳菊市長，因為當時沒有這樣子簽約儀式，其實我們在之前跟昭順姐也努力很多年，那個都是在講不是正式簽合作意向書，所以這邊跟各位報告」。

▲205兵工廠遷建記者會，讓藍綠兩黨立委掀「感謝戰」，韓國瑜夾在中間好囧 。（圖／記者吳奕靖攝）

隨後賴瑞隆接棒致詞表示，205兵工廠遷移後會將會成為高雄一個很好的商業地帶，看台北的信義計劃區20年來的發展就會不一樣，所以亞洲新灣區具有非常高的潛力，但是話鋒一轉就說：「真的感謝蔡英文總統跟陳菊市長在2016年上任之後，在8月5日的時候由陳菊市長跟鄭德美副部長兩位來簽證跟林全院長來見證啟動」。

一聽到兩位民進黨立委同時感謝蔡英文以及陳菊，原本已經講完話的黃昭順又表示要補充說明：「那個時間點之前就是吳敦義院長核定的，後來第二次是江宜樺院長又再要求國防部必須要遷建，所以要遷到大樹的工作，是後來我還跑到那邊幫他們協商，所以他們感謝那兩位的功勞，我們都感謝，但是請大家一起感謝吳敦義院長跟江宜樺院長」，一聽到這裡，站在旁邊的韓國瑜覺得不對勁，伸手要拿回麥克風，但是黃昭順又繼續講了一段，韓國瑜先縮手，直到黃昭順一講完，拿過麥克風時緩頰：「市政府通通感謝，各位聖誕老公公」。

▲205兵工廠遷建記者會，讓藍綠兩黨立委掀「感謝戰」，韓國瑜夾在中間好囧 。（圖／記者吳奕靖攝）

事後黃昭順私下表示：「在這裏講蔡英文跟陳菊，我當然要立即反應」，不否認自己是故意提到吳敦義跟江宜樺，一場遷建205兵工廠的記者會，不但讓藍綠兩陣營的立委爭功以外，也意外掀起「感謝」戰。