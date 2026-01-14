台電版奧運登場！千名員工大比拚　「最美蜘蛛人」登場超吸睛

▲台電版奧運登場！首辦「冠中之冠」示範賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

被譽為「台電版奧運」的技能競賽舉辦超過半世紀，第58屆技能競賽主競賽日今（14）日於高雄訓練中心盛大登場，吸引全台75個單位共1281名同仁參與。適逢台電80周年，本屆技能競賽特別規劃系列活動，更首創由歷屆冠軍對決的「BoB表演示範賽」。

台電表示，技能競賽已成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動，無論是資深老將或是未滿20歲的新血，都同在賽場上全力比拚。而隨著員工平均年齡年輕化，今年賽事有半數以上是5年內新加入台電的生力軍，超過400名選手為30歲以下年輕同仁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台電版奧運，千名員工登場大比拚。（圖／記者賴文萱翻攝）

適逢台電80周年，本屆技能競賽特別規劃系列活動，不僅邀請高雄市議會議長康裕成等台電子弟回娘家共聚一堂，更首創由歷屆冠軍對決的「BoB表演示範賽」。

台電表示，本次比賽選定「配電地下電纜類」，模擬平時停電事故需更換電纜及接頭，參賽選手須在時限內先將多達6層、約寬3公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，不僅考驗工作技巧也挑戰手速與穩定度。在實際環境中，電纜接頭的施作品質更是確保穩定供電的關鍵因素。

2023至2025年奪冠的三位金牌選手，分別為台中區處曾銘傑、北西區處林金鋒與北南區處顏鴻鈞。曾銘傑加入台電以前已有近15年機電實務資歷，曾任科技大廠水電技師、中華電信承包商等，2023年首次參賽就一舉奪魁。

而2024年冠軍林金鋒堪稱「技能競賽模範生」，為了提升自我工作技能與維持手感，連續5年參賽、年年獲獎；來自北南區處的顏鴻鈞則將備賽經驗與日常工作結合，巡修時如遇電纜故障常一肩扛起搶修任務，於去年競賽中技壓群雄。

三人在首屆BoB表演示範賽同台較勁，皆表示機會珍貴，能觀摩彼此的操作手法與工具運用，持續精進自我專業能力。台電指出，三位冠軍分別代表台電中生代、新生代好手，更展現技能競賽透過老將與新秀之間技術交流、年年傳承電力專業的成果。

台電指出，今年賽事有許多新秀挑戰，選手更來自多元背景。擔任本屆宣誓代表的鳳山區處安廷豐是國內知名水球好手，不僅代表國家參與世大運、也是全運會常勝軍。安廷豐表示，原以為體能優勢可勝任台電工作，入職後才發現專業技術門檻極高，因而激發運動員戰鬥意志開啟瘋狂自我鍛鍊，短短2年內就考取超過10張證照。

▲莊孟潔轉職報考配電類，搖身變「桿上蜘蛛人」。（圖／記者賴文萱翻攝）

同為宣誓代表的屏東區處莊孟潔則是正港「台電寶寶」，從小看任職於屏東區處的爸爸四處奔波搶修復電。隨著家人陸續投入台電，讓原本讀商的她也決定來個大轉彎報考配電類，搖身一變為「桿上蜘蛛人」，更在近年颱風搶修任務中全力投入，堪稱「最美蜘蛛人」。

莊孟潔說，配電外線工作縱然辛苦，但每每想起是家人走過的路，就讓她心懷勇氣，也期待在本次競賽中與學長姐交流，磨練電力技術。

此外，備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參賽者需身穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，與隊友共同完成近2小時搶修模擬作業。

▲台中派出新生代團隊參賽，團體氣氛融洽。（圖／記者賴文萱翻攝）

有別於多數團體是「老將帶新手」，台中區處則派出平均年齡僅30出頭的新生代團隊。成員之一林聖洧表示，5人平時除了在工作中培養默契，私下也會相揪跑馬拉松、一起育兒大聊奶爸經，團隊氣氛融洽。他笑說，大家目標一致，就是拚名次、為尿布奶粉賺獎金。

今年技能競賽也設置示範亮點展現「架空配電線路間接活線施工法」。台電說明，活線作業是在「不停電」的情況下進行電力設備維護更新，可降低對用戶的影響。

而為確保活線作業人員安全，台電參考國際經驗導入「間接活線施工法」，利用「絕緣棒」執行清除鳥巢、纏繞膠帶或剝線等工作，就如同以機械手臂取代雙手，降低人員直接碰觸高壓線路造成感電風險。

台電計畫今年起於北南、彰化、嘉義、鳳山與屏東等5個區處優先導入試辦，後續逐步推行。