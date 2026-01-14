　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台電版奧運登場！千名員工大比拚　「最美蜘蛛人」登場超吸睛

▲▼ 台電版奧運登場！千名員工大比拚　首辦「冠中之冠」示範賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電版奧運登場！首辦「冠中之冠」示範賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

被譽為「台電版奧運」的技能競賽舉辦超過半世紀，第58屆技能競賽主競賽日今（14）日於高雄訓練中心盛大登場，吸引全台75個單位共1281名同仁參與。適逢台電80周年，本屆技能競賽特別規劃系列活動，更首創由歷屆冠軍對決的「BoB表演示範賽」。

台電表示，技能競賽已成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動，無論是資深老將或是未滿20歲的新血，都同在賽場上全力比拚。而隨著員工平均年齡年輕化，今年賽事有半數以上是5年內新加入台電的生力軍，超過400名選手為30歲以下年輕同仁。

▲▼ 台電版奧運登場！千名員工大比拚　首辦「冠中之冠」示範賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電版奧運，千名員工登場大比拚。（圖／記者賴文萱翻攝）

適逢台電80周年，本屆技能競賽特別規劃系列活動，不僅邀請高雄市議會議長康裕成等台電子弟回娘家共聚一堂，更首創由歷屆冠軍對決的「BoB表演示範賽」。

台電表示，本次比賽選定「配電地下電纜類」，模擬平時停電事故需更換電纜及接頭，參賽選手須在時限內先將多達6層、約寬3公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，不僅考驗工作技巧也挑戰手速與穩定度。在實際環境中，電纜接頭的施作品質更是確保穩定供電的關鍵因素。

2023至2025年奪冠的三位金牌選手，分別為台中區處曾銘傑、北西區處林金鋒與北南區處顏鴻鈞。曾銘傑加入台電以前已有近15年機電實務資歷，曾任科技大廠水電技師、中華電信承包商等，2023年首次參賽就一舉奪魁。

而2024年冠軍林金鋒堪稱「技能競賽模範生」，為了提升自我工作技能與維持手感，連續5年參賽、年年獲獎；來自北南區處的顏鴻鈞則將備賽經驗與日常工作結合，巡修時如遇電纜故障常一肩扛起搶修任務，於去年競賽中技壓群雄。

三人在首屆BoB表演示範賽同台較勁，皆表示機會珍貴，能觀摩彼此的操作手法與工具運用，持續精進自我專業能力。台電指出，三位冠軍分別代表台電中生代、新生代好手，更展現技能競賽透過老將與新秀之間技術交流、年年傳承電力專業的成果。 

台電指出，今年賽事有許多新秀挑戰，選手更來自多元背景。擔任本屆宣誓代表的鳳山區處安廷豐是國內知名水球好手，不僅代表國家參與世大運、也是全運會常勝軍。安廷豐表示，原以為體能優勢可勝任台電工作，入職後才發現專業技術門檻極高，因而激發運動員戰鬥意志開啟瘋狂自我鍛鍊，短短2年內就考取超過10張證照。

▲▼ 台電版奧運登場！千名員工大比拚　首辦「冠中之冠」示範賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲莊孟潔轉職報考配電類，搖身變「桿上蜘蛛人」。（圖／記者賴文萱翻攝）

同為宣誓代表的屏東區處莊孟潔則是正港「台電寶寶」，從小看任職於屏東區處的爸爸四處奔波搶修復電。隨著家人陸續投入台電，讓原本讀商的她也決定來個大轉彎報考配電類，搖身一變為「桿上蜘蛛人」，更在近年颱風搶修任務中全力投入，堪稱「最美蜘蛛人」。

莊孟潔說，配電外線工作縱然辛苦，但每每想起是家人走過的路，就讓她心懷勇氣，也期待在本次競賽中與學長姐交流，磨練電力技術。

此外，備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參賽者需身穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，與隊友共同完成近2小時搶修模擬作業。

▲▼ 台電版奧運登場！千名員工大比拚　首辦「冠中之冠」示範賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台中派出新生代團隊參賽，團體氣氛融洽。（圖／記者賴文萱翻攝）

有別於多數團體是「老將帶新手」，台中區處則派出平均年齡僅30出頭的新生代團隊。成員之一林聖洧表示，5人平時除了在工作中培養默契，私下也會相揪跑馬拉松、一起育兒大聊奶爸經，團隊氣氛融洽。他笑說，大家目標一致，就是拚名次、為尿布奶粉賺獎金。 

今年技能競賽也設置示範亮點展現「架空配電線路間接活線施工法」。台電說明，活線作業是在「不停電」的情況下進行電力設備維護更新，可降低對用戶的影響。

而為確保活線作業人員安全，台電參考國際經驗導入「間接活線施工法」，利用「絕緣棒」執行清除鳥巢、纏繞膠帶或剝線等工作，就如同以機械手臂取代雙手，降低人員直接碰觸高壓線路造成感電風險。

台電計畫今年起於北南、彰化、嘉義、鳳山與屏東等5個區處優先導入試辦，後續逐步推行。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台電資深班長「鐵門夾胸亡」　家屬崩潰提質疑

台電資深班長「鐵門夾胸亡」　家屬崩潰提質疑

位於高雄市左營區鼓山三路的台電左營二次變電所，14日上午7時47分發生一起奪命事件！一名台電員工疑似操作鐵門時遭夾住，卡在電動鐵門上慘死。針對家屬質疑，電動鐵門夾人非首例，台電回應，近期並未發生電動鐵門防夾裝置異常事故，將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，避免類似憾事再次發生。

巡檢班長「鐵門夾胸口」慘死　台電回應了

巡檢班長「鐵門夾胸口」慘死　台電回應了

連江地檢署攜手台電　強化綠能與廉政治理

連江地檢署攜手台電　強化綠能與廉政治理

台電3工班頭殉職　「檢電筆失效」慘電死

台電3工班頭殉職　「檢電筆失效」慘電死

打擊電纜竊盜　台電台東區處頒發12萬獎金感謝警方

打擊電纜竊盜　台電台東區處頒發12萬獎金感謝警方

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

