尹錫悅戒嚴案遭求處死刑　鄭麗文：擔心賴清德沒底線複製同手法

記者鄭佩玟／台北報導

南韓檢方昨日以「內亂首謀罪」正式向法院求處前總統尹錫悅死刑，引發國際關注。國民黨主席鄭麗文今（14日）在中常會提及此事時痛批，尹錫悅過去對在野黨的指控，在台灣也正在發生，且尹錫悅還涉教唆軍方挑釁北韓意圖製造兩韓衝突，因此她擔心賴清德總統民調若長期低迷，會不會也鋌而走險？複製尹錫悅路線？

▲國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文說，尹錫悅發動戒嚴的理由令她感到觸目驚心，因為他說是因為在野黨在國會屢屢擋下預算，要癱瘓中央政府，跟台灣現況如出一轍，她還拍拍坐在她隔壁的國民黨團總召傅崐萁說，「有沒有感覺很像？」

鄭麗文指出，賴清德總統上任以來，民進黨一天到晚說在野黨杯葛中央政府，然後給在野黨扣紅帽，就跟尹錫悅指控在野黨是親北韓勢力，民進黨也在台灣說在野黨是親中勢力，一模一樣，當尹錫悅半夜發動戒嚴引發國際社會、韓國人民一片譁然時，只有民進黨團公開支持戒嚴。

鄭麗文表示，這暴露了民進黨心中所想，更擔心賴清德個性偏執、沒有底線，2028能否順利進行民主選舉相當關鍵，尹錫悅涉嫌教唆軍方挑釁北韓意圖製造兩韓衝突，賴清德會不會也鋌而走險，在民意支持度長期低迷無法翻盤下，會不會複製尹錫悅路線，製造兩岸兵兇戰危，無限上綱國安，沒收言論自由？

鄭麗文感嘆，如果當時作為在野黨的現任總統李在明等在野黨議員沒有翻牆擋下戒嚴案，歷史馬上改寫，現在李在明恐怕就是階下囚，因此，國民黨作為在野黨也必須分秒備戰，我們的民主成就也可能一夕之間化為烏有，這不是危言聳聽而是現在進行式。