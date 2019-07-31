范世平：私菸案是「灰犀牛、高級黑」混合體　背後藏鏡人非藍營

▲ 蔡英文。（資料照／記者張一中攝）

記者張乃文／台北報導

國安局特勤私菸案已進入司法程序，而台灣師範大學政治系教授范世平則認為，私菸案是「灰犀牛」、「高級黑」的混合體，更提到此事件的「藏鏡人」不是藍營，且與時代力量有一定的互信基礎。

范世平31日以「調查局在緊要關頭將小英一軍？私菸案是《灰犀牛》《高級黑》混合體」為題在臉書發文並投書《信傳媒》。他解釋，「黑天鵝」就是一個無法事前預測的突發事件，更提到媒體報導調查局新北市調處接獲時代力量立委黃國昌檢舉後，態度非常謹慎。

范世平說，整起事件，調查局只有極少數核心同仁知道案情，在執行任務前幾小時，新北市調處長蔡文郎更在LINE群組向核心幹部提到：「本案太過敏感了，再次提醒各位同仁繼續保持低調，持續保守祕密！否則會被反噬得屍骨無存！」。

范世平提出質疑，有這麼嚴重嗎？國安局敢反撲嗎？總統蔡英文敢吃案嗎？戰神黃國昌手上可是有詳細資料。新北處把這個內幕曝光給媒體的目的為何？且21日調查局副局長林玲蘭在查緝私菸案前，曾在桃園機場國賓室當面告知國安局長彭勝竹。這件事只有林與彭知道，是誰洩給媒體？目的是什麼？

范世平表示，調查局這次「私菸案」真正保密的對象其實是蔡英文，因為主嫌吳宗憲早就掌控，還在總統出訪專機上，那批私菸也被掌控在華膳；訂菸的人全是軍警，一個也跑不掉。他更指出，這次國安局的「私菸案」，就是「灰犀牛」，有「藏鏡人」冷眼旁觀的看著數字不斷往上飆，等待曝光的時機，

范世平敘述了事件曝光的流程，更說，由此可見「藏鏡人」不是藍營的，如果國民黨立委誰拿到這個案子誰就發了，「藏鏡人」顯然堅持「肥水不入外人田」，而且與「時代力量」有一定的互信基礎。

范世平提到，除了去年情治單位誤判縣市長選舉結果，蔡英文被突襲也已經不是第一次，這次當然是，而前行政院長賴清德突然在3月18日宣布參加民進黨總統候選人的黨內初選，也是，如果蔡英文無法在短期內掌握情治，「可能還會遭遇突襲」。他認為，還好法務部長蔡清祥有加快偵辦速度，增加偵辦人力，此案早日水落石出，才能早日止血