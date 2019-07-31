　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范世平：私菸案是「灰犀牛、高級黑」混合體　背後藏鏡人非藍營

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 蔡英文出席亞洲生技大會&時事受訪回應國安免稅菸超買案 。（圖／記者張一中攝）

▲ 蔡英文。（資料照／記者張一中攝）

記者張乃文／台北報導

國安局特勤私菸案已進入司法程序，而台灣師範大學政治系教授范世平則認為，私菸案是「灰犀牛」、「高級黑」的混合體，更提到此事件的「藏鏡人」不是藍營，且與時代力量有一定的互信基礎。

范世平31日以「調查局在緊要關頭將小英一軍？私菸案是《灰犀牛》《高級黑》混合體」為題在臉書發文並投書《信傳媒》。他解釋，「黑天鵝」就是一個無法事前預測的突發事件，更提到媒體報導調查局新北市調處接獲時代力量立委黃國昌檢舉後，態度非常謹慎。

范世平說，整起事件，調查局只有極少數核心同仁知道案情，在執行任務前幾小時，新北市調處長蔡文郎更在LINE群組向核心幹部提到：「本案太過敏感了，再次提醒各位同仁繼續保持低調，持續保守祕密！否則會被反噬得屍骨無存！」。

范世平提出質疑，有這麼嚴重嗎？國安局敢反撲嗎？總統蔡英文敢吃案嗎？戰神黃國昌手上可是有詳細資料。新北處把這個內幕曝光給媒體的目的為何？且21日調查局副局長林玲蘭在查緝私菸案前，曾在桃園機場國賓室當面告知國安局長彭勝竹。這件事只有林與彭知道，是誰洩給媒體？目的是什麼？

范世平表示，調查局這次「私菸案」真正保密的對象其實是蔡英文，因為主嫌吳宗憲早就掌控，還在總統出訪專機上，那批私菸也被掌控在華膳；訂菸的人全是軍警，一個也跑不掉。他更指出，這次國安局的「私菸案」，就是「灰犀牛」，有「藏鏡人」冷眼旁觀的看著數字不斷往上飆，等待曝光的時機，

范世平敘述了事件曝光的流程，更說，由此可見「藏鏡人」不是藍營的，如果國民黨立委誰拿到這個案子誰就發了，「藏鏡人」顯然堅持「肥水不入外人田」，而且與「時代力量」有一定的互信基礎。

范世平提到，除了去年情治單位誤判縣市長選舉結果，蔡英文被突襲也已經不是第一次，這次當然是，而前行政院長賴清德突然在3月18日宣布參加民進黨總統候選人的黨內初選，也是，如果蔡英文無法在短期內掌握情治，「可能還會遭遇突襲」。他認為，還好法務部長蔡清祥有加快偵辦速度，增加偵辦人力，此案早日水落石出，才能早日止血

ET快訊
獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作
1年前被神預言！柯文哲組「台灣民眾黨」　8月6日同天生致敬蔣
即／柯文哲確定組黨！8月6日組「台灣民眾黨」　已完成內政部登
深田恭子爆分手百億社長男友！「超狂夜生活」害7月婚破局
學生妹傳密語：要不要晨操？　教練奔訓導處「前後忘情衝刺」：乖

關鍵字：范世平,國民黨,民進黨,私菸案,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反前瞻卻A走400萬補助　王浩宇指時力「打假球」：身體很誠實

綠黨民調／蔡英文支持度43.9%私菸案止血　勝過韓國瑜38.5%

1年前被神預言！柯文哲確定組「台灣民眾黨」　8月6日同天生致敬蔣渭水

快訊／柯文哲確定組黨！8月6日組「台灣民眾黨」　已完成內政部登記

走過氣爆五週年　陳其邁：我們是勇敢的高雄人

為韓國瑜獻唱《讀你》…藍營議員被「褫奪公權」怒控：政治追殺

郭台銘何時見韓國瑜、柯文哲？　劉宥彤：還沒人掛號

郭台銘回台…王鴻薇發臉書投票惹怒郭粉　韓粉也加入留言大戰

國安私菸案　檢調另闢秘地約談華航空品基層承辦人

范世平：私菸案是「灰犀牛、高級黑」混合體　背後藏鏡人非藍營

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

反前瞻卻A走400萬補助　王浩宇指時力「打假球」：身體很誠實

綠黨民調／蔡英文支持度43.9%私菸案止血　勝過韓國瑜38.5%

1年前被神預言！柯文哲確定組「台灣民眾黨」　8月6日同天生致敬蔣渭水

快訊／柯文哲確定組黨！8月6日組「台灣民眾黨」　已完成內政部登記

走過氣爆五週年　陳其邁：我們是勇敢的高雄人

為韓國瑜獻唱《讀你》…藍營議員被「褫奪公權」怒控：政治追殺

郭台銘何時見韓國瑜、柯文哲？　劉宥彤：還沒人掛號

郭台銘回台…王鴻薇發臉書投票惹怒郭粉　韓粉也加入留言大戰

國安私菸案　檢調另闢秘地約談華航空品基層承辦人

范世平：私菸案是「灰犀牛、高級黑」混合體　背後藏鏡人非藍營

林書煒曬香肩發雞排　聯手「電台巨石強森」半小時秒殺！

反前瞻卻A走400萬補助　王浩宇指時力「打假球」：身體很誠實

不斷更新／林益全、高國輝背靠背開轟　4局富邦5：1兄弟

嘉工數值控制微型射出成形機　全國科展及專題競賽雙料冠軍

帶咘咘、Bo妞出門！修杰楷一看「兩姊妹穿搭」傻了：大熱天穿醬

上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽註機台「全面準時更新」

獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作

李幸倪忙宣傳　擠時間硬要朝聖「他」：我心目中的偶像！

當兵1年10個月　老鳥回憶「入伍第一天」超震撼...睡前崩潰：第一次哭了！

信心回來了！銀行高階經理人　股匯市樂觀

政治熱門新聞

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分..

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬..

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國..

黃捷前同居伴侶起底　自稱沒有非..

遭檢舉浮報助理費　市議員鄭安秝..

「私菸爆料者」正宮　辦公室揭：..

若藍營重返執政　吳敦義：可依兩..

黃捷514字曝心聲：愛不分性別

選不選總統？高嘉瑜：柯文哲有一..

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　..

快訊／郭台銘專機返國靠近台灣

柯文哲確定組黨！　8月6日組「..

ET總統民調／蔡英文被私菸重創..

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光

更多熱門

相關新聞

大陸停發來台自由行　韓國瑜說話了

中國文化和旅遊部官網公告表示，「有鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的省市都將停發」，面對這樣的情況，韓國瑜市長主動發布新聞稿說明，自己目前對於中國大陸方面此次的宣布已經有高度關切。

205兵工廠遷建記者會　藍綠立委搶功「感謝」

黃昭順分享育兒新制　網狂謝蔡英文、蘇貞昌

快訊／綠營2020立委在林昶佐、洪慈庸選區都不提名

綠營撿到菸　藍白為何沒勝利？

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

13年沒滾過床　夫想離婚反被打臉

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面