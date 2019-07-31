ET總統民調／郭台銘、柯文哲「結盟」24.4% 蔡英文險贏韓國瑜1.1%

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

前鴻海集團董事長郭台銘如果跟台北市長柯文哲搭檔參選，兩人合體的戰力為何？根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，在總統蔡英文、高雄市長韓國瑜與「郭柯結盟」的三組對戰下，「郭柯結盟」的支持度為24.4％，蔡英文的支持度僅領先韓國瑜1.1％，顯見郭柯各自擠壓了蔡韓的選票，對於藍綠陣營都是一大隱憂。

目前人仍在歐洲沉澱的郭台銘，外傳31日的上午7點半搭乘專機返台，但郭台銘辦公室表示，郭台銘實際回台時間還不清楚。

距離國民黨2020總統候選人出爐至今已逾半個月，郭台銘目前動向仍未明，但挺郭社團「正義老虎軍團」則是近來啟動網路連署，希望能把郭台銘喚回來選總統。除了郭台銘先前傳出似乎醞釀脫黨參選，與台北市長柯文哲搭檔合作的傳言更是甚囂塵上。

根據《ETtoday新聞雲》民調結果，此次統計若郭台銘脫黨參選總統，且讓柯文哲以行政院長身分搭檔，蔡英文以33.2％領先，韓國瑜32.1％緊追在後，而「郭柯結盟」則為24.4％。

相較於7月18日的調查，蔡英文支持度仍然是持平，而韓國瑜則略升2.1％，但「郭柯結盟」卻略降3.1％。整體而言，韓國瑜的支持度提升，拉近與蔡英文的距離，使兩人形同平手，不過，「郭柯結盟」同樣位居第三。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月27日至7月29日進行。調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上的受訪者。

調查回收有效樣本數為2,079份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.2%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。