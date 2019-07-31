影／從政成本高　柯文哲直指台灣政黨「財閥化」

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲頻出席開工、動土儀式，執政4年的成績逐漸開花結果，但一連串的開工行程規劃，也讓外界聯想，是否不願背負落跑市長之名選總統。對此，柯文哲31日受訪時說，台灣的選舉都不是正常國家該有的現象，「問題是台灣就是不正常啊」，但在不正常的時代如果可以的話，盡量想辦法讓他正常。

柯文哲31日上午出席大直北安站公辦都更開工動土典禮，會後受訪被問到近來頻頻出席開工儀式，是否代表4年的執政成績開始開花結果？柯文哲說，「差不多啦」，但他仍忍不住抱怨工程效率，直言外界雖然覺得很快多，但他還是覺得很慢，從都市設計、都市審議到建照申請，當然比以前7年是快很多，「不過2年加1個月，我們回去再研究，還可以快一點。」

至於是否有落跑市長的「心魔」？柯文哲先是笑說，「這是專訪題目怎麼會現在講」，隨後表示，其實到目前為止，台灣選舉都不是正常國家該有的現象坦白講，都太奇怪，「問題是台灣就是不正常啊怎麼辦？好問題，不過是這樣，在不正常的時代如果可以的話，我們盡量想辦法讓他正常。」

另外，媒體也問到組黨一事，若藍綠不正常，是否覺得自己最有機會？柯文哲說，組黨也不是1、2、3，目前整個從政的成本太高，「這也是台灣為什麼政黨財閥化，從事政治活動的費用太高。」

柯文哲說，當然他是比較便宜，問題是這種便宜的選舉方式，放到台灣不同地方是不是還能這樣做，坦白講是很大的問號，「所以很多東西是這樣，往前走，問題是你不往前走你也不曉得。」



▲台北市市長柯文哲出席大直北安站公辦都更開工動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）