賴士葆、林為洲盼郭台銘參選立委：帶頭衝國民黨國會席次過半

▲郭台銘日前拜訪國民黨立院黨團。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘初選落敗後，動向備受關注，加上核心幕僚劉宥彤30日現身北市府，與台北市長柯文哲合作的可能性引發聯想。既國民黨立委林為洲表態希望郭台銘參選區域立委後，立委賴士葆31日受訪時也喊支持，認為現階段國民黨要取得國會過半仍有得拚，郭台銘的加入有助衝高席次，若郭台銘在立委這局有貢獻，「什麼事都有可能。」

國民黨立委林為洲30日率先在臉書喊話「郭董，來參選區域立委吧！」他表示，既然郭台銘希望在政治領域貢獻於國家，那就從競選區域立委開始，拿出企業打拚的精神，靠自己在立院推動國家政策，目前國民黨尚未提名的選區都是艱困選區，呼籲郭台銘接受艱難的挑戰，與國民黨一起戰鬥。

對此，國民黨團召委曾銘宗受訪時認為郭台銘應不會接受，因為郭是競爭總統的人，從總統層級到立委層級差距過大。至於國民黨面臨整合難題，曾銘宗呼籲韓國瑜必須三顧、甚至是「六顧」茅廬，敦請郭台銘一起合作，打贏2020。

立委賴士葆則表示，韓國瑜當選總統只是取得行政權，國會過半還得拚，「空有行政權沒有立法權，韓國瑜做起來會很辛苦，就像2000年陳水扁執政朝小野大，很多沒辦法做」，他認為，如果郭台銘能臨門一腳幫忙、帶頭衝，相信對立委選情會很有幫助，希望國民黨完全執政、完全負責，立法權也很重要，區域、不分區都是選項，相信他的加入能帶動國民黨氣勢，衝高國會席次。

媒體追問，對郭台銘來說，去選立委是否太委屈，倒不如與柯文哲合作？賴士葆笑答，「不會委屈啦！立委可以做的事情很多，如果他在國民黨立委這局有很大貢獻，當立法院長，什麼事都有可能」，他強調，民意代表的天空很大，若他當副手，上面還有老闆韓國瑜，反而當立委的話上面沒老闆，這是很大的差別。

其他人也看了這些...

►吳敦義重批私菸案「官官相護」：重新執政絕對撥亂反正

►韓國瑜轟：民進黨權貴吃香喝辣 蔡英文執政倒退30年

►韓國瑜選總統發出「穿雲箭」 號召美日百萬僑胞告洋狀