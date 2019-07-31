ET總統民調／四人對戰！韓國瑜31.7%反超蔡英文　郭台銘18%排第三

▲蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，2020總統大選在總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲「四人對戰」的局面下，蔡英文與韓國瑜的支持度幾乎平手，兩人僅差0.2個百分點，郭台銘與柯文哲的支持度會落到第三、第四位。

《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，若郭台銘、柯文哲都宣布參選，在蔡、韓、柯、郭「四人對戰」的情形下，韓國瑜會以31.7%的支持度領先，蔡英文31.5%緊咬緊咬在後，至於郭台銘與柯文哲，支持度分別為18.0%﹑11.9%。

相較於《ETtoday新聞雲》在7月18日進行的2020總統大選調查結果，蔡英文的支持度下降0.3%，韓國瑜上升1.2%，郭台銘則略降2.7%，柯文哲的支持度持平，雖然韓國瑜的支持度反超蔡英文，但兩人相距不到0.2%，形同平手，而郭台銘與柯文哲一樣分居第三、第四名。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月27日至7月29日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上的受訪者。

調查回收有效樣本數為2,079份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.2%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。