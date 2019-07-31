柯文哲2020最害怕被邊緣化　「藍綠歸隊、白色力量消風」

圖文 / 鏡週刊



明年總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。本刊掌握，柯營布局2020大選備有3套劇本，其中柯營的第3套劇本便是，不管郭選不選，柯都不選；而力主這次不參選的柯營鴿派幕僚也對本刊透露自己的真心話。

本刊掌握，柯營準備的第三套劇本是，不管郭選不選，柯都不選，且不與任何勢力結盟，同時宣示做滿4年、保留實力，力拚任內政績，留待結束市長任期、2024年再伺機而動。

力主不參選的柯幕僚認為，柯目前重心仍在市政，尤其9月10日北市議會開議後，勢必和韓國瑜一樣面臨「帶職參選」的質疑，加上柯私下多次透露，自己對「做好做滿」的政治承諾無法釋懷，參選對柯除要有勝算，更不能耽誤市政，若情勢不是「非柯不可」，實在沒有必要在外界勸進下攪局。

這名幕僚還說，柯不參選可持續以首都市長的身分針貶國政、發揮政治影響力，不論組不組黨，都可游刃有餘充實陸軍，讓第一任擘劃的市政藍圖、在第二任開花結果，四年後若有心更上層樓，正當性更強，也能突顯白色力量與藍綠政治人物的差異。

另一位柯幕僚也直言，參選若無十足把握打贏，反而可能重挫柯文哲的政治生命；一旦藍綠歸隊，不只可能因棄保發酵輸掉選戰，甚至被邊緣化、落到第三名，讓好不容易建立起來的白色力量消風，未來藍綠不管誰執政，都不可能給柯好臉色，勢必在市政建設等資源上處處掣肘，對於長期布局反而相當不利。



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