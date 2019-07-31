私菸案驚爆「人頭團爸」　6檢赴國安局訊問「購買人數恐破百」

▲國安私菸案團購買家人數，可能會超過總統府30日所公布的82人名單。（圖為資料照／記者陶本和攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，連續2天訊問了67名參與免稅菸團購的團爸、團媽、及第1層下線買家，檢察長邢泰釗30日深夜召開專案會議後，決定31日一早，再派1主任檢察官帶5名檢察官到國安局處所，繼續偵訊第2層下線，檢方未透露這次訊問人數，但估計累計總數會超過總統府所公布的82人，甚至突破百人。

北檢從29日起，以避免身分敏感的國安人員曝光、且方便接續訊問下線買家等理由，向國安局商借場地，從下午起，由2名主任檢察官，帶著4檢察官前望訊問23名團購者到深夜，隔天一早，增派人手，變成2名主任待5檢察官前往偵訊，直到深夜問完44人。

▲北檢從總統府侍衛室少校吳宗憲提供的名單開始追查私菸買家。（圖為資料照／記者宋良義攝）

累計北檢2天已經問了67名免稅菸買家，有人是單位科處總務，負責幫同事統計訂購，有人自己要買，也有人只是單純人頭，為了確實找出每一條菸的買家，北檢31日持續根據已完成的證人筆錄，連續第3天到國安局借地開庭偵訊。

此外，檢方也正清查總統府侍衛室少校吳宗憲刷卡購菸的相關金流，確認源頭出錢的人，與這些自稱買家身分進行比對，並追查另外8名被吳用英文綽號註記的買家身分，了解他們是自己要買1262條菸，還是背後還有其他下線買家，估計最後檢方查出的團購人數，可能超過總統府公布數字，甚至突破百人。