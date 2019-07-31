ET總統民調／藍綠對決！韓國瑜38.9％追平蔡英文　辣台妹被私菸重創5％

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導。

總統蔡英文本月中外交出訪回國後，爆出國安局人員走私菸品重傷政府形象，事後總統府開記者會定調此事為「超買」，企圖切割避免影響選情，但蔡英文支持度仍受到影響。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，近六成民眾認為私菸案離譜，與《ETtoday新聞雲》前次2020總統民調結果相較，蔡英文的支持度明顯下滑5個百分點，韓國瑜支持度反而上升到追平蔡英文。

國安私菸風暴自22日爆發至今已延燒10天，而總統府方面已經陸續公布懲處名單，不過，提供訂購菸品的華航卻仍然避重就輕，甚至有華航人員在30日的廣播節目上稱「全機可能只有蔡英文沒有買免稅品」，這番言論讓許多隨行的民進黨立委管碧玲、羅致政、蔡其昌都出面澄清「沒有買」，要求華航道歉否則就要提告。

針對這次私菸案事件，《ETtoday新聞雲》民調結果顯示有52.0％的民眾認為很離譜、6.9％的民眾認為離譜，另有34.8％的民眾認為這是內部陋習。

雖然國安私菸風暴發生後，蔡英文火速撤換國安局長，甚至三度戰上火縣多次召開記者會澄清說明，希望設下停損點；但《ETtoday新聞雲》民調顯示，有47.2％的民眾認為此事會影響對蔡英文的支持度、35.8％覺得不會，另有8.1％的民眾覺得不一定。

相較於《ETtoday新聞雲》前次7月18日所做的「藍綠對決」民調，蔡英文原本以41.2％的支持度贏過高雄市長韓國瑜的36.0％，不過，經過這次的私菸案事件後，蔡英文支持度下滑2.2個百分點來到39.0％，韓國瑜支持度上升2.9個百分點來到38.9％，一升一降之間來回差距約為5個百分點。

目前，藍綠已確定2020總統參選人，民進黨由蔡英文挑戰連任，國民黨在上周的全代會上公布由高雄市長韓國瑜參選，而台北長柯文哲是否參選，或者和鴻海集團創辦人郭台銘合作備受關注。

《ETtoday新聞雲》最新民調也指出，若假設2020總統大選為藍綠白「三腳督」競爭，韓國瑜以36.2％支持度領先蔡英文33.9％，柯文哲則是18.4％，顯示柯文哲若出來參選，選情受影響的人將會是蔡英文。

若郭台銘脫黨參選對上蔡、韓，《ETtoday新聞雲》民調顯示，三人支持度依序為蔡英文35.0％、韓國瑜32.7％、郭台銘22.4％，由此可看出郭台銘若出來參選，選情受影響的人將會是韓國瑜。

若2020大選呈現蔡、韓、郭、柯「四人對戰」，根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，蔡英文支持度為31.7％略贏韓國瑜的31.5％，第三為郭台銘18.0％、第四為柯文哲11.9％；相較於前次7月18日的調查結果，韓國瑜支持度略升1個百分點，而郭台銘支持度略降2.7個百分點，蔡英文、柯文哲的支持度則持平，因此韓國瑜支持度同樣拉近蔡英文使兩人形同平手，而郭台銘與柯文哲一樣分居第三、四名。

雖然郭台銘目前仍在國外沉澱散心，不過卻一直傳出郭幕僚透過管道和柯文哲接觸，似乎尋求2020合作的可能性；根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，郭台銘若脫黨參選總統且由柯文哲擔任行政院長搭檔「郭柯結盟」，蔡英文以33.2％位居領先，其次為韓國瑜32.1％，第三則是「郭柯結盟」24.4％。

「郭柯結盟」對上蔡、韓的三腳督情況，相較於前次7月18日的調查結果，蔡英文支持度仍持平，韓國瑜支持度略升2.1%，而郭台銘+柯文哲的支持度則略降3.1%，因韓國瑜支持度拉近蔡英文使兩人形同平手，而「郭柯結盟」的支持度一樣位居第三。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月27日至7月29日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為2,079份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.2%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年6月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲柯文哲、蔡英文、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）