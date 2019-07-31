郭董選、改組柯家軍攻國會？柯文哲：思考第三勢力有多大空間

記者陳家祥／台北報導

儘管2020大選接近，但時代力量內部陷入路線之爭而紛擾不斷，部分民代、黨代表連署支持總統蔡英文，更讓黨內對立狀況升溫。對此，台北市長柯文哲說，「即使掛一個標籤叫時代力量，也不可能說百分之百支持誰」，百分之百只有北韓才會有；他也說，正在思考立院在藍綠佔多數下，第三勢力有多大的空間。

對於時代力量內部出現歧異，柯文哲說，不要幻想掛一個標籤叫時代力量，也不可能百分之百支持誰，「所以慢慢我們要懂，這社會就是本來就是多元的社會，投票100%的只有北韓，正常民主國家不會說百分之百支持。」

至於連署挺蔡英文的議員，不少都是過去挺過的友柯勢力，柯文哲說，這也沒有什麼，「不過常常是這樣，離選舉還這麼遠，再講吧」；至於曾說與時力支持者重疊70%，如今部分民代倒向蔡英文，是否會擔心流失票源？柯說，「不會啊，如果出現百分之三十，那你也沒辦法。」

另外，媒體還問到，若郭台銘選總統、柯文哲改組「柯家軍」搶進國會，是否是好策略？柯文哲說，目前台灣立法院就是藍綠兩黨，「到底第三勢力有多大空間，這在思考」，老實講，如果有正常兩黨政治，也不太會有問題，「問題就是台灣不正常啊，怎麼辦？所以不正常國家要怎麼導正？好問題，回去想想看」，強調組黨與否「還在想」。

▲台北市市長柯文哲出席大直北安站公辦都更開工動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）