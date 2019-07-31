2020三劇本！郭台銘脫黨參選　柯文哲棄選：組黨+布局國會

圖文 / 鏡週刊



明年總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注。本刊掌握，柯營布局2020大選備有3套劇本，前鴻海董事長郭台銘是否加入戰局，成為台北市長柯文哲參選與否的關鍵，其中劇本之一便是，一旦郭脫黨參選，柯就確定不選，反而轉向評估組黨、讓「柯家軍」進軍國會，先替2024布局。

本刊掌握，柯營擬定的第二套劇本是「等郭、但不勸郭」，一旦郭決定參選，柯幾乎確定不會選，二人可討論結盟，其中「柯郭合作」的機率又遠大於「柯郭配」或「郭柯配」。幕僚分析，在討厭民進黨與討厭韓國瑜二股力量交錯下，二人合作可團結中間選民及往淺藍、淺綠擴散的第三勢力，以比民進黨更強的力道擋下韓，同時也對不滿民進黨執政的選民喊話，拉下挑戰連任的總統蔡英文。

本刊掌握，在國民黨總統初選期間，郭台銘的兒子郭守正曾與柯文哲心腹蔡壁如私下碰面交換意見，郭的操盤手、永齡教育慈善基金會執行長劉宥彤也一直與蔡用LINE保持聯繫，柯、郭最慢8月上旬可敲定見面。柯文哲日前受訪時表示：「我有些問題他（郭台銘）還沒有回答。」幕僚直言，柯指的是二人若要合作，前提是郭必須解釋清楚社會大眾對他的疑慮，包括在中國投資的狀況。

在柯郭結盟劇本下，北市萬華區一名有綠營背景的樁腳，近日與同樣有綠營背景的幕僚一起向蔡壁如大膽建言，若郭要參選，不如由柯組黨擔任黨主席，提出不分區立委，先培養柯家軍，醞釀進攻2024的政治實力。柯營估算，若組黨推出不分區，可力拚20％政黨票，以250萬票、每票補貼50元計算，可得1.25億元補助款，一解柯營沒有糧草、兵馬的現況。

但柯營對組黨未有共識。據了解，蔡壁如回應這名樁腳說：「柯是很特別的人，他要選就不可能組黨。」但若不選，的確不排除思考組黨，「為了延續白色力量，可以考慮。」反對組黨的幕僚則認為，柯主打超越藍綠，組黨只會陷入「固化」的尷尬，二來還得評估自身實力，白色力量與時代力量支持者重疊度高，不是白色力量吃掉時力，就是二者相爭，反而壓縮白色力量，即便有席次組建柯家軍，恐無法像2000年宋楚瑜參選後，籌組親民黨進軍國會的席次漂亮。



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