連署「唯一支持蔡英文」　親柯議員林亮君：反對柯文哲兩岸一家親

▲林亮君。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量近期爆發路線之爭，時代力量台北市議員黃郁芬在黨內發起「一起撐台灣，總統唯一支持蔡英文」連署提案，呼籲黨中央應盡速表態總統人選支持蔡英文。參與連署的親柯北市議員林亮君31日受訪指出，台北市長柯文哲沒有提出進一步新的論述的話，一直以來都反對兩岸一家親。

身兼決策委員的林亮君表示，每個縣市議員在地方都受到非常多的壓力，黨的路線一直遲遲未能決定，這一次大家面臨一些壓迫，必須要黨趕快有一個決定，才會在禮拜四召開決策委員會，過去並沒有全部到齊，這次15位決策委員都應該出席會議。

林亮君認為，就黨內的選舉路線，甚至更大一點整個黨的在台灣的路線問題，從來都沒有討論過，以至於每次必須表態支持哪位特定候選人的時候，議員或是黨公職人員都很難去理解黨中央的態度，所以希望希望黨中央在這一次決策委員會做一個比較完整個決議跟說明。

對於被解讀為大綠小綠，林亮君表示，「這個標籤我不再多說」，如果台灣的政權在藍跟綠之前不斷擺盪，其實會耗損本土的能量，在這樣的狀況之下，必須要想的是，哪一個選擇對台灣的下一步是最好的，「現在目前檯面上的候選人，我們可以看得出來，哪個對台灣的選擇是最好的」，這應該不用多說，也無庸置疑。

至於未來柯文哲可能參選，是否發起連署太快？林亮君認為，連署的時間點沒有因為誰接下來要出來選，而有所改變，現在這時刻就必須對台灣的下一步有明確表態，時代力量身為藍綠之外的第三大黨，應該要在這個時候做最明顯、最明確的表態，就柯文哲來說的話，時代力量從過去到現在一直都非常明確，「在柯市長沒有提出進一步新的論述的話，其實兩岸一家親我們從頭到尾都是反對的」。

連署參與者包含高雄市議員黃捷、雲林縣議員廖郁賢、台北市議員黃郁芬、林亮君，決策委員蕭新晟，還有黨代表王奕凱、許瑋珊、張瀞心及林亮君的助理吳崢等人。