ET總統民調／華航私菸拖累辣台妹　4成7民眾：會影響對蔡英文的支持

▲總統蔡英文。（圖／記者葉南州攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國安私菸案風暴延燒至今第10天，檢調除了持續查辦涉案人員與私菸等案情外，華航方面從一開始神隱到出面說明遭批不清，加上進來天兵胡亂指控立委等狀況，也使得執政黨與總統蔡英文的支持度和聲量受到影響。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，有4成7的民眾認為私菸案會影響對蔡英文的支持。

對於私菸案的後續效應，即使政府以快刀止血方式做出一連串懲處，但外界仍有聲量認為這起事件會衝擊到執政黨的支持度。

截至目前為止，總統府方面針對私菸案已將國安局長彭勝竹撤職，由退輔會主委邱國正接任，其他總統府侍衛長張捷調職，並記大過以上處分，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，內衛、警情及侍從組熊揚國、楊文津及陳敏華三位上校組長各記一大過處分；而華航方面處理本案仍避重就輕，僅對資深副總經理羅雅美、專機承辦單位副總皆為邱彰信兩人調職。

根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，有47.2％的民眾認為此事會影響對蔡英文的支持度、35.8％覺得不會，另有8.1％的民眾覺得不一定。

雖然府方已針對私菸案事件祭出處分，但部分民眾對此事頗有微詞，《ETtoday新聞雲》民調結果也顯示有52.0％的民眾認為很離譜、6.9％的民眾認為離譜，另有34.8％的民眾認為這是內部陋習。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月27日至7月29日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為2,079份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.2%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年6月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲新任國安局長邱國正、前國安局長彭勝竹。（合成圖／記者屠惠剛、季相儒攝）

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