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「只能有一組第三勢力參選」柯文哲是否選總統　關鍵人物曝光

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圖文 / 鏡週刊

明年總統大選在藍綠候選人底定後，前鴻海董事長郭台銘是否加入戰局，成為台北市長柯文哲參選與否的關鍵。本刊掌握，柯營布局2020大選備有3套劇本，郭動向成最大關鍵；柯營預計本週至8月初進行內部民調，待8月初與郭營碰面、確認彼此意向後，柯選或不選可望在8月中明朗。

 

「你豎起一個旗子，它（民意）會不會又跑到第三方？我也不知道，但這是有可能的！三極的賽局理論會變得太難預測。」明年總統大選，一直被認為是選戰最大變數的柯文哲，近日評論民調數字直言：「台灣民意流動滿快的。」儘管至今仍未鬆口表態，但言談中已能看出他對參選確實一直猶豫不決。

郭台銘的動向成為柯P判斷參選與否的最大關鍵。

柯核心幕僚透露，在藍綠候選人底定後，「不可能有四腳督的空間」，這一局只能有一組第三勢力參選；若郭脫黨參選，柯幾乎確定不會參選，而是尋求與郭營合作，撐大第三勢力的空間，甚至不排除先組黨進攻國會；反之若郭不選，柯參選機率則大於不選。

柯營盤算的第一套劇本是，當郭台銘不脫黨、甚至表態挺國民黨總統候選人韓國瑜，則柯將以不組黨方式宣布參選，正面對決藍綠候選人。柯營預計本週至8月初進行內部民調，作為判斷的依據。

儘管尚未表態，柯P逢週末仍馬不停蹄跨足外縣市試水溫。（翻攝柯文哲臉書）
柯營預計最慢8月初安排與郭台銘碰面，待確認彼此想法後，柯參選與否可望明朗。

幕僚透露，一旦柯要參選，連署要跨過28萬人門檻並不是難事，但「數字一定要漂亮」，規劃全台至少2,000個連署點，每個點連署500份，朝2000年宋楚瑜「百萬連署」的目標邁進。

至於表態的時間點，柯日前鬆口「最慢9月上旬決定」，但核心幕僚坦言，拖到9月，很可能的結果就是不選了，因此底線不可能壓在9月，估計8月中之前就須做決定，接下來包括找副手、籌劃國政顧問團等才來得及。


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