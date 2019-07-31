雲端最前線／ET總統民調／藍綠對決！韓國瑜38.9％追平蔡英文

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根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，蔡英文因受到私菸案影響，支持度重挫5%，而反觀韓國瑜的支持度則有小幅提升的趨勢，後續發展引發關注。《雲端最前線》31日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討國民黨所面臨的危機。

針對這次私菸案事件，《ETtoday新聞雲》民調結果顯示有52.0％的民眾認為很離譜、6.9％的民眾認為離譜，另有34.8％的民眾認為這是內部陋習。

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



雖然國安私菸風暴發生後，蔡英文火速撤換國安局長，甚至三度戰上火縣多次召開記者會澄清說明，希望設下停損點；但《ETtoday新聞雲》民調顯示，有47.2％的民眾認為此事會影響對蔡英文的支持度、35.8％覺得不會，另有8.1％的民眾覺得不一定。

另外，郭台銘自國民黨總統初選結果公布後，立刻飛到海外「沉澱」，使許多支持者內心充滿焦急，挺郭社團「正義老虎軍團」甚至為此發動連署，希望他仍能參選總統。至於郭的下一步，郭陣營則表示，預計會舉辦郭粉聚會，「並不是說把大家做什麼整合，而是希望跟大家見見面，感謝大家過去3個月對郭的支持。」《雲端最前線》31日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討國民黨所面臨的危機。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。