ET總統民調／三腳督！韓國瑜36.2％第一　柯文哲18.4%傷到蔡英文





▲柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在藍綠白「三腳督」的對戰情況下，總統蔡英文的支持度會受到柯文哲影響，讓高雄市長韓國瑜以36.2%取得領先地位；如果「三腳督」的主角換成蔡、韓、「郭」，蔡英文則會以35%的支持度勝出，順利連任成功。

2020總統大選隨著藍綠候選人出線，台北市長柯文哲是否參選的動向備受關注，而遲遲未把話說死的鴻海集團創辦人郭台銘下一步是否脫黨，也持續受到熱議。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果柯文哲參選，在藍綠白「三腳督」的情況下，3位候選人支持度依序則為韓國瑜36.2％、蔡英文33.9％、柯文哲18.4％。

相較於上一次7月18日的調查結果，韓國瑜支持度回升3％，蔡英文支持度持平，而柯文哲支持度則下降2.8％，因此韓國瑜支持度又反轉領先蔡英文成為第一名，而柯文哲一樣位居第三名，由此也可見柯文哲若出來參選，選情直接受到衝擊的人將會是蔡英文。

如果「三腳督」把柯文哲換成缺席國民黨全代會的郭台銘，與蔡英文、韓國瑜一同競爭，3人支持度則依序為蔡英文35.0％、韓國瑜32.7％、郭台銘22.4％。

相較於前次7月18日的調查結果，蔡英文支持度仍持平，韓國瑜支持度略升2.5％，而郭台銘支持度則略降2.7％，因此蔡英文支持度仍領先韓國瑜成為第一，而郭台銘同樣位居第三，顯見出郭台銘如果宣布參選，將會大幅擠壓到韓國瑜在藍軍的選票。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年7月27日至7月29日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為2,079份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.2%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年6月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。