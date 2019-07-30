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擦拭法器！劍滑落一開鞘「劍氣秒掃腿關節」　7天後悲劇靈驗...高雄哥信邪了

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▲擦拭法器！劍滑落一開鞘「劍氣秒掃腳關節」　7天後悲劇靈驗...高雄哥信邪了。（圖／王聰仁提供）

▲法器示意圖。（圖／王聰仁提供）

記者周亭瑋／採訪報導

「去宮廟別亂碰任何法器或劍，後果很嚴重。」家住高雄的王聰仁家裡開一間小宮廟，4年前他幫忙清理神明桌，在擦拭法器的過程中，劍不慎摔到神桌上而開鞘，當下他瞬間感受到劍氣掃過腿關節，但也沒其他異狀，怎料7天後意外發生，應驗了父輩當初嚴厲的叮囑。

每年農曆12月24日是送神日，王聰仁都會幫家裡宮廟大掃除及清潔神明桌，從小父輩就有交代，「清潔神明聖物要格外的小心，劍只清潔表面不可開鞘，不然會被劍神釋放的劍氣傷害，重則死亡，輕則會意外受傷。」

請繼續往下閱讀...

那天，王聰仁在清理時，一個沒拿好將劍摔到神桌上，也因此開鞘，當下他能明顯感受到，雙腿關節像被頭髮快速掃過一樣。原本他以為沒那麼誇張，但還是被叔叔聽到了聲響，嘮叨了幾句，沒想到對方接著說，「還好不是劍掉下來」，一席話讓他內心不禁發毛。

馬路,開車,駕駛,路（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲7天後...該來的還是躲不過。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

結果時隔7日靈驗了！王聰仁回憶道，「記得當天要去上班，騎著摩托車，時速大約40左右，結果一台小貨車要迴轉，我閃避不及撞上貨車駕駛座的門。那時我根本爬不起來，雙腳沒力痛死了，最後被救護車送醫急診。」

王聰仁也向記者透露，那天剛好是除夕，害他不能好好過年，「有一種不小心槍枝走火、淡淡的哀傷阿！」不過，他朋友林同學的例子，可比這嚴重多了。

▲擦拭法器！劍滑落一開鞘「劍氣秒掃腳關節」　7天後悲劇靈驗...高雄哥信邪了。（圖／王聰仁提供）

▲▼他騎車撞上要迴轉的小貨車，被緊急送往醫院。（圖／王聰仁提供）

▲擦拭法器！劍滑落一開鞘「劍氣秒掃腳關節」　7天後悲劇靈驗...高雄哥信邪了。（圖／王聰仁提供）

林同學的爺爺家也是一間小的宮廟，20年前，有一天廟裡在辦事，過程中林奶奶被神明附體，而辦事桌上都會放一把目測大概90公分有帶劍鞘的劍，「林奶奶處理了很多信徒的疑難雜症後，快到神明要退駕及休息之際，突然出現兩個不速之客，對林奶奶嗆聲，他們認為林奶奶是假鬼假怪，揚言要用法術修理她及附身的神明。」

當時，林奶奶附身的神明及林爺爺都好言相勸，請兩人快快離開，怎料林奶奶手臂不小心揮到那把辦事桌上的劍，並讓它開鞘了，結果兩人當場倒地，現場一堆人嚇傻，趕緊叫救護車。

後來兩位不速之客持續昏迷，而醫院做了很多檢查，他們身體數值正常，也沒任何受傷，但7天後便往生了。王聰仁感嘆，「林奶奶很傷心，一直很自責，連宮廟都收起來，並在3年後過世了。」

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▼宮廟示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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關鍵字：,神明,宮廟,法器,開鞘,靈異

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