搭飛機坐靠窗！窗口下發現「神秘半圓按鈕」按下沒動靜　功能曝光…先進炸

▲原PO搭飛機時，在窗戶下方看到按鈕。（圖／（左）記者蔡玟君攝、（右）翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭飛機的時候，座位上都會有一些按鈕，像是調整座椅鈕、呼喚鈴、閱讀燈等等。一名男網友日前搭飛機的時候，發現窗戶下方有一個奇怪的按鈕，起飛前他試著按了幾下，但都沒有反應，忍不住拍下照片PO上網發問「請問這個是幹嘛的？」答案一曝光，許多人也直呼長知識，「以前還真的沒看過。」

這位男網友在臉書《爆系知識家》貼出照片，文中表示，「飛機靠窗戶下方有一個奇怪的按鈕，請問這個是幹嘛的？」仔細看看照片，只見飛機窗戶下方有一個圓形的框框，裡面的鈕則分成2個半圓形，一旁還有5個黑色圓點，但是因為沒有任何說明或標示，讓人一頭霧水，不知道這個按鈕到底是裝飾、還是有其功能在。

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▲原PO好奇發問這個鈕的功能。（圖／翻攝自爆系知識家）

看到照片後，馬上有人回答，「調窗戶明亮度的」、「沒有遮陽板，改用開關控制玻璃透明度」、「調窗戶明暗度，你坐的是夢幻客機787嗎」、「電子窗簾，新機型才有」。

還有網友表示，這種玻璃正確說法叫電控鏡片，「調整玻璃的透光度，有的飛機機型窗戶已經改成這種的了，不像有的還有拉上拉下，X航的有些機型也有」、「電變玻璃，透過電流改變分子結構達到變色效果，有些大樓會用。」

至於為何原PO按了鈕卻沒反應，就有人回答，「那是還沒開放，起飛後巡航就可以用了」、「電子遮光簾的開關，要起飛後才能使用」、「它控制到某一高度才啟動！自己坐很多次787才悟得的道理。」

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