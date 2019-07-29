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男友好奇「為何都不化妝」　妹子羞認：上妝會老10歲...她回頭長見識了

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化妝品,粉撲,化妝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲化妝示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

許多女性為了氣色更好，習慣化點淡妝出門，不過妝容比較不明顯，男性同胞們可能會誤會是素顏。一名女網友日前聽到一對情侶在聊天，當女方被問及「為何都不化妝」時，只嬌羞回答「化了很怪」、「看起來會老10歲」。原PO隨後出於好奇心回頭一看，卻在那一刻長見識了。

一名女網友在Dcard上發文分享在路上看到的有趣事件，她表示昨（28日）在等車時，聽到後方傳來一對情侶的對話。男方一開始先問女友「所以妳都不會化妝喔？」女生則是羞認「對啊！因為化起來很怪，眉毛也不太會畫」、「人家都說我化起來老10歲」。

請繼續往下閱讀...

原PO聽到這裡，基於好奇心，忍不住轉頭看了一眼，結果卻驚覺那名妹子根本是全妝上陣，「那是全妝嗎？隱眼？睫毛？口紅？粉底？眉毛？」原PO表示，她一開始還以為是自己看錯，再次轉頭時，雖然情侶正在接吻，但她還是確認了妹子的睫毛真的化得很濃，讓她對於「素顏」一詞有了新的理解，「相信自己只是看到了...全素顏女神就好！！而非看到一個欺騙的過程。」

▲化妝品,彩妝,化妝。（圖／達志示意圖）

▲化妝品對於某些人來說是命。（圖／達志示意圖）

貼文一出，無論男女網友，很多人都說男性真的很常無法辨認「素顏」和「有上妝」，「男生幾乎真的都看不出來」、「我有次刻意畫半張臉，然後問男友哪邊是有畫的，他給我回答素顏那邊」、「為什麼我化妝大家都看得出來，我素顏是有多醜」、「我之前跟我男友吃飯，他說『你不是說要化妝給我看？都沒看妳化過。』我每次跟他出去都有化妝。」

不過也有人表示，其實可以訓練男人辨認，且有時他們反而更嚴格，「我已經把男友訓練成，我有沒有化眉毛他分得出來了」、「有次我兩邊眼線角度有點不一樣懶得修，結果竟然被男友糾正」、「我男友每次都拿著手機，開相機鏡頭，然後放到最大對著我的臉，然後說我哪裡粉沒打好」。

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關鍵字：化妝,全妝,素顏,情侶,Dcard

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