吃火鍋被當「盤子」！她多付400元怒討回　阿姨吐錢：當我請你們的

▲女網友發現店家算錯錢，收銀阿姨態度令她無言。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二館）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友到西門一家知名石頭火鍋店用餐，吃飽離開後才發現結帳金額有問題，因此返回店內詢問。但收銀的阿姨得知後，先直接退還70元，等原PO重新確認款項後，才從抽屜拿了400元歸還並表示，「當作是阿姨請你們的。」對此，店家則回應，因為當晚已收拾好碗盤無法釐清，所以才會發生400元的爭議，至於處理方式及態度也已向消費者致歉，並請收銀阿姨改進。

這位女網友在「爆料公社二館」抱怨，她日前到西門一家石頭火鍋店吃晚餐，當晚與男友共拿了1140元結帳，但在回家途中驚覺不對勁，因為自己並沒有拿這麼多食材，價格不應這麼高，因此返回店內確認。原PO表示，起初櫃台阿姨「連算都還沒算就先退我們70元」，直到她向對方重新確認自己點了什麼，阿姨才從抽屜拿了400元歸還。

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原PO補充，「因為店裡客人很多，櫃檯算錢的阿姨很怕其他客人看到、聽到，就從抽屜塞了400元給我，還補了一句，『就當作是阿姨請你們的』。」這句話讓原PO覺得很不能接受，她認為店家不但坑了他們的錢，算錯金額還不道歉，這種態度也只是打發而已，讓她直呼以後再也不去了！

網友看到貼文後紛紛留言表示，「我結帳前都會自己先算一下，心中有大約數字之後再去結帳」、「從沒算過盤子，我一定被當過好幾次盤子」、「買單的時候跟他們對好金額，無誤再付錢」、「我是吃汐止店的，他們就沒那麼誇張！服務還可以」、「應該是阿姨自己A起來的機率比較大」、「叫他開發票」。

▲因為店家已經清洗餐盤無法清算，才會發生這次爭議。（示意圖／取自pixabay）

經《ETtoday新聞雲》採訪，店家對此事回應，「我們從監視畫面看到阿姨並不是沒確認帳單就退他們70元，不過他們當時已經離開約莫7至8分鐘，碗盤都已經進廚房清洗，和別桌的碗盤混在一起，所以400元一事才發生爭議。」此外，店家也在當晚私訊對方致歉，也有請收銀阿姨改進工作態度及處理方式。

除此之外，也有許多網友建議，可以先將盤子整理好並拍照存證，然後在結帳前也先算好金額保護自己。原PO則藉由這次經驗提醒大家，「要先自己先算過金額，免得傻傻被當盤子！」