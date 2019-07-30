App點餐！外送員結完帳「一時錯亂」一轉身笑翻網：太可愛

▲ 兩人一如往常在結帳。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

外送員累了嗎？一名女網友日前使用外送app叫了餐點，沒想到她和外送員當面結完帳後，對方竟然一時錯亂，把送達的食物給拎走。原來疑似因為四周的場景太像餐廳了，外送員才會以為自己在「取餐」而非「送餐」，可愛模樣笑倒一票網友。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出一支影片，她表示自己日前叫了熊貓外送（foodpanda），沒想到她結完帳後，外送員竟然直接提了餐點轉身就走。只見畫面中，身穿粉紅上衣的外送員很自然地邊看手機、邊提走餐點，原PO一開始還沒有馬上提醒，待外送員走到門口時她才趕緊出聲拿回她的食物。

請繼續往下閱讀...

▲你累了嗎XD（圖／翻攝自爆廢公社）

對此網友們都笑說外送員真的累了，「一時之間角色錯亂」、「哈哈也太可愛了吧」、「習慣性啦，以為是點餐的」、「我昨天也遇到同樣情況，想說為什麼找我錢後他就戴上安全帽要走了…趕快跟他說飲料還沒給我」、「在櫃台前會不自覺的就把自己當成買家」。原PO隨後也表示，她覺得這外送員實在太可愛了，所以她也完全沒生氣。

此外，本站《美調查：28％外送員承認偷吃！薯條洋蔥圈最容易受害》文中提到，美國食品公司（US Foods）近期一項調查指出，有4分之1的美國外送員承認有偷吃客人食物的經驗，尤其是洋蔥圈、薯條等容易得手、味道又香的食物，特別難以抵擋住誘惑。

同時，調查也指出有28%的消費者有懷疑過外送員偷吃食物，為了避免這樣的情況發生，有85%的消費者都希望餐廳可以使用「防竄改標籤」以解決偷吃的問題。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！