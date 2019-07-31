交往兩單親媽性侵兩繼女　鬼父逼「殺妳全家」懷孕還掰：那是別人的

記者黃翊婷／綜合報導

澳洲維多利亞省（Victoria）一名年約40多歲的繼父被指控性侵兩名繼女，如果不配合就不給飯吃，或者威脅要「殺妳全家」，其中一人甚至因此懷孕。但這名繼父接受警方詢問時矢口否認犯行，辯稱繼女所生的孩子根本就不是他的，一度還在申請保釋後改名、變更手機號碼，最後還是被抓了回來，近日則被當地法院的法官判處18年有期徒刑。

▲受害的兩名少女透過法官宣讀，淚訴受害過程以及那段被扭曲的童年生活。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《每日郵報》報導，這名繼父先後與兩名單親媽媽交往，並對兩名繼女伸出狼爪，其中一名受害少女表示，自己從8歲開始受害，如果不從，繼父就會威脅要殺死她全家，或者乾脆不給飯吃，曾被逼迫口交、強行拖進母親的房間性侵，有一次因為拒絕車震，回到家就被打了一拳。

就在這段扭曲的關係結束不久，男子又與另一名單親媽媽展開交往，同時逼迫16歲的繼女與自己發生性關係，導致少女因此懷孕生子。整起事件直到孩子出生後才曝光，他到案時辯稱，自己絕對沒有和繼女發生不倫，而且那個出生的嬰兒也不是他的骨肉。

▲第二名繼女受害後懷孕生下孩子，繼父還反咬那根本不是他的孩子。

雖然繼父矢口否認犯行，但他在申請保釋期間逃往新南威爾斯省（New South Wales），不僅改變外貌、姓名以及手機號碼，甚至關閉銀行帳戶。第二名受害的繼女淚訴，因為繼父的虐待導致自己沒有正常的童年，原本平靜的生活完全被顛覆，事後還罹患焦慮症、產後憂鬱症等心理疾病，也一直無法認同自己。

維多利亞法院法官海厄姆（Paul Higham）表示，兩名少女的母親都為此感到愧疚，他也當庭痛斥該名繼父利用父母權威虐待孩子，犯後還毫無悔意，「男子先前曾因三度猥褻4歲姪女被判刑，顯然是名猥褻、性侵兒童的累犯」。最後繼父一共坦承6項罪名，包含亂倫、毆打、猥褻等，並在本月19日被法官判處18年有期徒刑，且至少得服刑14年才有機會獲得假釋，一輩子都會被登記在性犯罪名冊上，並受到終身監管。

▼繼父直到被逮捕都還不肯承認犯行。