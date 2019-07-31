台東通緝犯「神走位」紅到國外！NBA勇士隊IG轉發　比喻柯瑞擋拆

▲台東通緝犯神走位的影片，被知名勇士隊球迷部落客instagram轉發。（圖／翻攝warriorstalk instagram）

記者林彥臣／綜合報導

台東縣日前發生一起毒品通緝犯騎乘機車「神走位」，甩開警察追緝案件，短短幾秒的畫面不僅在台灣的網路上瘋傳，甚至還紅到國外去，被知名的NBA勇士隊球迷部落客的instagram 「warriorstalk」轉發，用來比喻勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)的擋拆走位。

台東縣一名黃姓騎士（50歲）25日下午1時許因未戴安全帽而遭警方盯上，並駕車鳴笛在後方追趕示意黃男停車，不料黃男毫不理會，追逐近5公里後展現神走位技巧，一個「左轉繞錐」漂亮地繞過了停等紅燈的自小客車，將警方甩在後頭；警車因縫隙太小無法駛過，再加上又沒有足夠空間迴轉，最後只能眼睜睜地看著黃男溜走。

美國時間7月29日，知名勇士球迷部落客instagram「warriorstalk」轉發了這段台灣警察追捕犯人的畫面，上面敘述史蒂芬和卓雷蒙(Draymond Green)在底線擋拆的異曲同工之妙。（Stephen coming off a Draymond screen on the baseline）