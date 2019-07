台東通緝犯「神走位」紅到國外！NBA勇士隊IG轉發　比喻柯瑞擋拆

▲台東通緝犯神走位的影片,被知名勇士隊球迷部落客instagram轉發。(圖/翻攝warriorstalk instagram)

記者林彥臣/綜合報導

台東縣日前發生一起毒品通緝犯騎乘機車「神走位」,甩開警察追緝案件,短短幾秒的畫面不僅在台灣的網路上瘋傳,甚至還紅到國外去,被知名的NBA勇士隊球迷部落客的instagram 「warriorstalk」轉發,用來比喻勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)的擋拆走位。

台東縣一名黃姓騎士(50歲)25日下午1時許因未戴安全帽而遭警方盯上,並駕車鳴笛在後方追趕示意黃男停車,不料黃男毫不理會,追逐近5公里後展現神走位技巧,一個「左轉繞錐」漂亮地繞過了停等紅燈的自小客車,將警方甩在後頭;警車因縫隙太小無法駛過,再加上又沒有足夠空間迴轉,最後只能眼睜睜地看著黃男溜走。

美國時間7月29日,知名勇士球迷部落客instagram「warriorstalk」轉發了這段台灣警察追捕犯人的畫面,上面敘述史蒂芬和卓雷蒙(Draymond Green)在底線擋拆的異曲同工之妙。(Stephen coming off a Draymond screen on the baseline)