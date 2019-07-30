男大生扮警察掃黃！威逼取財還強迫「要進去」　她邊哭邊做

▲男大生假扮便衣警察，對非法性交易女子恐嚇取財並性侵。上圖為示意照，無關本案。（圖／記者林悅翻攝）

記者孫于珊／台北報導

北市何姓男大生和廖姓男子於2018年1月4日下午假扮警察和線民，闖入從事非法性交易的女子屋內，威脅「不給錢就得坐牢」，被害人乖乖交出錢後，卻遭何男性侵，造成身心靈受創。士林地方法院判2男應連帶給付女子30萬元，犯下強制性交罪的何男得再賠女子1百萬元，全案可再上訴。

裁判書指出，何男因急需用錢，於是與廖男謀議，他假扮警察、廖男擔任嫖客併線民，以掃黃為由，要求從事非法性交易者交付現款、否則移送法辦的計劃，然後於同日下午5時許，兩人至文林北路某2樓工作室按劇本執行。

何男一衝進大門，便向女子佯稱自己是便衣警察，還叫女子拿出3萬元即可私了、放她生路，否則一旦移送警局，將坐牢及罰款20萬元。過程中，何男還命女子高舉雙手不得反抗，但女子翻遍抽屜也沒找出多少錢，僅能交出3000元。然而，何男拿到錢後卻不離去，還指示廖男先離開，隨後竟脅迫女子脫衣，表明想和她性行為，女子為保護自己，只能照做……。

女子說可以幫何男打手槍，但何男卻要求「進去」，由於女子當時甚為恐懼，不得不配合，她幫何男戴上保險套後，遭性侵得逞。女子邊哭邊做，事後何男還威嚇她不得告知他人，並稱會找其他人過來等語後即行離開。

女子最後決定報警處理，主張何男與廖男行為，導致她終日惶惶不安，身心靈受創到難以走出陰影，需按時回診接受心理治療，影響日常生活甚鉅，要求精神慰撫金200萬元。不過法官考量一切情狀後，對於威逼強取錢財侵害自由權部分，判何廖2人連帶賠償30萬元；而何男強制性交，侵害女子身體、貞操權部分，判他賠女子100萬元為適當。

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