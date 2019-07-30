快訊／同意擔任國政顧問總召　張善政：讓韓國瑜自己去找最適合副手

▲《POP搶先爆》專訪前行政院長張善政。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜經國民黨全代會正式提名後藍袍加身，副手人選備受關注，其中前行政院長張善政呼聲最高。對此，張善政30日表示，他已經同意擔任韓國瑜的國政顧問團總召，這個職位跟副手完全不相干，應讓韓國瑜去找最適合副手。

張善政表示，對於自己被稱為「韓國瑜最適合的副手人選」這個消息純粹高雄市議員陳美雅的個人意見，他只同意擔任國政顧問團總召的職位。比起國政顧問團，將來的選舉總幹事才是最重要的位子。

對於國政顧問團總召的職位，張善政已經同意，並說總召職位跟未來的職位完全不相干，應該讓韓國瑜海闊天空去找他認為最適合的人，未來自己回花蓮種田也很快樂；主持人朱學恆則說，歷屆的國政顧問團總召都會被「用過就丟」，張善政對此表示，希望韓國瑜不能變成另外一個空心菜，所以對於「用過就丟」並不在乎，但提供的政策要被採納。

張善政說，他可以用下班時間透過視訊跟韓國瑜聯繫，首要的國政建議是清晰的兩岸政策跟年輕族群有感的相關政策。對於「支持者老年化」十分嚴重，張善政表示，團隊要先了解年輕人最密集投入的產業是哪一塊，而不是只著重在科技產業，另一塊是房子的問題，年輕人根本買不起房子，要想出解決之道，不是有房子住就好，要顧及優質生活與教育。

專訪直播中有民眾留言提問，「為何要幫草包？」，張善政表示自己跟郭台銘的背景較相似，他發現郭台銘所提出的的政見跟自己大多相同，當時就認為既然郭台銘要參選，自己也沒必要出來了，「成功不必在我」，所以韓、郭誰當選都好，因此他日以等距的方式協助兩位，但現在已被韓國瑜延攬進團隊。

他說，從去年大選擔任韓國瑜的政策員之一，他就了解韓國瑜是個虛心的人，草包不草包是另一回事，但韓國瑜願意傾聽意見、採納別人提出的政策。張善政認為，選政見比選人重要，當初就是只看人不看政見，才選出一個空心菜，大酸總統蔡英文施政不佳。



另外，身為總統候選人的顧問團總召，張善政第一個提出的建言就是「憲法一中，台灣優先」，捨棄過去九二共識的論述，這也是第一個要跟韓國瑜努力溝通的目標。