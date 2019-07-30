被要求「當選總統前不喝酒」　韓國瑜怒：有跟我生活在一起？

▲韓國瑜回應戒酒議題。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣、洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜獲中國國民黨全代會提名，正式成為2020總統候選人，但中評委趙守博卻建議韓國瑜宣示「從現在起到當選總統前不喝酒」，對此，韓國瑜表示，自己就任高雄市長以來沒喝醉過一次，「我是搞不太清楚，也完全不瞭解講這個話的想法是什麼？」

國民黨中評委會議29日在黨部舉行，其中中評委趙守博指出，韓國瑜的言行一定會被民進黨放大檢討，他進一步舉出農舍問題、常被攻擊的喝酒問題，認為韓有責任要澄清，或是宣示「一直到當選總統前不喝酒」。對此，高雄新聞局長王淺秋以「媽媽怕你冷」做比喻：「有一種醉叫關心你的大老們擔心你會醉，其實真的沒有那麼嚴重，喝酒不需要被汙名化」。

▲趙守博喊話要韓國瑜戒酒。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜30日受訪時表示，自己就任高雄市長以來，一次都沒喝醉過，「我也要求警察局、消防局這兩個單位，所有同仁絕對不能喝醉酒，一年365天都不可以喝醉」；韓強調，喝酒唱歌都只是希望製造歡樂氣氛，讓很多人喜歡高雄，「有時候是唱歌、有時候是原住民的舞蹈，這都是一種快樂，不要把它想到是酗酒」。

事實上，媒體人黃光芹之前也曾爆料韓國瑜睡前都得灌一杯高粱酒，韓國瑜還為此在媒體前「唸心經」回擊；這次喝酒問題再度遭到「建言」，韓國瑜略顯不悅回應，「某些人說韓國瑜喝醉酒、戒酒等等，到底有沒有跟我生活在一起，也沒仔細的觀察。我是搞不太清楚，而且我也完全不瞭解講這個話的想法是什麼？」

▲韓國瑜曾背心經回擊黃光芹爆料的「酗酒說」。（圖／記者洪正達攝）