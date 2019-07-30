韓國瑜被打臉！一張圖讓「高雄淹水退很快」神話破滅：至少超過5小時

▲713豪雨高雄成災，事後網友在凹子底捷運站旁的公園發現數目上竟然有福壽螺產卵。（圖／翻攝批踢踢）

記者葉國吏／綜合報導

高雄719豪雨水災，市長韓國瑜曾在節目專訪提及此事，他自認成績OK，但市民未必滿意，早在2個月前市府就開始整頓，清淤2000多公里的水溝、挖下水道，「退水的快就是真功夫」。不過批踢踢有鄉民拍下高雄樹幹被福壽螺產卵的照片，對此有作家唐墨就撰文打臉韓國瑜：2019/7/19當天的淹水，退得很慢，慢到福壽螺足以在樹上產卵。

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▲韓國瑜嗆行政院「獨眼龍」看高雄市政：搞一國兩制。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜22日接受《平論無雙》專訪時透露，3月開始就做防治，共清了2000多公里的水溝，「裡面堆的土、摩托車、輪胎、寶特瓶，已經到人沒辦法挖，要用小山貓」，經過2個月整頓，「退水就是真功夫」。

韓國瑜也說，清淤有沒有功效，在長期淹水地區的民眾感受最明確，包括林園、永安、鳳山，水都退得很快，受災戶最能了解，且台南、屏東不下雨嗎？為何不檢討？反嗆行政院遇到自己執政的嘉義、桃園淹大水，這麼多天，卻「搞一國兩制，張開眼看高雄、閉眼看執政縣市」。

▲高雄719豪雨造成人孔蓋不斷噴水 。（圖／翻攝自PTT）



不過在29日批踢踢有鄉民發文「高雄被不明物體入侵啦」，指出在凹子底捷運站4號出口出來的公園草地、樹幹上，發現許多粉紅色的福壽螺卵。從照片中推估，福壽螺已經爬上離地約1公尺處的樹幹產卵。

▲▼鄉民拍到高雄凹子底捷運站旁公園的數目被福壽螺產卵。（圖／翻攝批踢踢）



對此作家唐墨在臉書粉絲專頁發文表示，福壽螺產卵是從體槍內一顆一顆噴，不是一口氣噴一坨，「按照這些樹上的卵群來看，這場大水至少淹了超過五小時，才足以讓牠們噴出這麼多卵。」、「關於這些樹上長福壽螺卵的資訊，只說明了一個事實：2019/7/19當天的淹水，退得很慢，慢到福壽螺足以在樹上產卵。」

▼作家發文談論高雄福壽螺產卵。（圖／翻攝自Facebook／唐墨）

