中共軍演跨越海峽中線？　國防部否認：仍密切關注

▲解放軍部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）



記者林銘翰／台北報導

中共解放軍日前發布航行訊息，預告29日起在舟山島與東山島海域有軍事活動，有退役少校認為，恐有部分超越海峽中線、遼寧號甚至可能穿越台灣海峽進行軍事活動。對此，國防部情次室次長陳國華30日表示，「就我們了解演習區域是沒有穿越海峽中線」，目前國防部現行定義的海峽中線為北緯27度、東經122度及北緯23度、東經118度兩點之間所連成的直線。

國防部29日已先行先發布新聞稿表示，這與國防部公布海峽中線定義認知有誤，所評述中共相關軍事活動的內容，涉及國家安全，若未經查證即逕自對外公布，易造成國人疑懼與社會不安。

陳國華30日表示，目前共軍近日在舟山島、東山島海域劃設的禁航區，就國防部的了解是屬於共軍年度計畫性的軍事演習，目前所了解的狀況仍屬正常。

陳國華指出，針對中共演習範圍是否超越海峽中線，國防部昨已在第一時間以新聞稿作出嚴正說明，就國防部了解是沒有穿越海峽中線，而目前國防部現行定義的海峽中線為北緯27度、東經122度及北緯23度、東經118度兩點之間所連成的直線。

至於遼寧號是否會參與演習，陳國華則說，目前還沒有確切掌握相關跡象，這部分國防部會持續做密切關注。

陳國華說，中共這次軍演是自2015年軍改後的首次軍事演習，目前看起來是由東部與南部戰區主導，相關兵力與後續演習相關規劃國防部會密切關注，無法在記者會的公開場合說明的很清楚。不過，陳國華強調，中共從來沒有放棄過武力犯台，針對中共任何的軍事舉措，國防部會保持高度戒備以及審慎的態度來確保國家安全。