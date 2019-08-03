驗收軍改　解放軍5大戰區聯合進行「年度軍演」

▲ 解放軍建軍92周年慶祝儀式。（圖／新華社）



大陸中心／柯振中報導

解放軍日前舉行建軍92周年慶祝儀式後，香港《明報》指出，為了驗收軍改後的聯合作戰等能力，近日舉行「全國軍演」，境內5大戰區都有參加，且動用的軍種除了陸海空、火箭軍以外，還有聯勤保障部隊、戰略支援部隊。據了解，解放軍對台軍演只是全國軍演的其中一部份。

根據報導，消息人士指出，這次全國軍演由作戰指揮中心指揮，該指揮中心隸屬中央軍委聯合參謀部，動員軍種不但包含傳統陸海空軍、火箭軍，聯勤保障部隊、戰略支援部隊也同樣有參與。

消息人士說明，這次的軍演不但是為了驗收軍改後，5大戰區的聯合作戰能力，同時也在測試解放軍捍衛領土完整、維護主權等能力。

▼解放軍近日舉行「全國軍演」，動員5大戰區。（圖／翻攝解放軍駐香港部隊影片截圖）



報導指出，解放軍7月29日起的對台軍演只是「全國軍演」的一部分，浙江舟山島、福建東山島的軍演目前也還在進行。

報導說明，依據此前「將在東南沿海等海空域組織演習」的消息，及已公布3個區域來看，應該是北部、東部戰區的轄區。此外，南部戰區第74集團軍日前也在官方微博發布「反恐演習」的圖片。

《明報》指出，有民航人員說到，民航局空管局近日曾收到演習通知，北京、南京、廣州等主要城市都有出現航班取消、航班延誤的情況。