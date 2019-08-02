國軍將領調動挨批「宛如走馬燈」　國防部說明理由

▲鍾樹明將任總統府侍衛長。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

針對國安萬條私菸案，總統蔡英文為展現國安團隊整頓決心，除了欽點素有「治軍嚴謹」之稱的邱國正接掌國安局外，後續也核定被外界認為個性「剛毅」的憲兵指揮官鍾樹明中將任總統府侍衛長一職，不過卻遭退役中將吳斯懷批評「將領調動宛如走馬燈，破壞人事制度」。對此，國防部2日上午澄清，國軍各項人事調整均按依綜合考量後，由委員共同評議後薦報。

國防部指出，國軍各項人事調整均依職務屬性、任務需求、年班經管、職務歷練及個人特質等因素綜合考量，並依據「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，按程序召開人評會，由委員共同評議後薦報。

國防部表示，總統府中將侍衛長屬重要暨榮譽職務，考量鍾樹明中將為75年班，歷練完整、部隊實務管理經驗豐富、領導風格剛正，依當前任務需要，適宜接任侍衛長，可發揮領導及管理專才。

至於陸軍澎防部指揮官黃金財中將接任陸軍六軍團指揮官，國防部則表示黃金財曾任陸軍澎防部及六軍團中將指揮官等職，中將主官任期已達2年，並於任職六軍團指揮官期間，嫻熟北部及中樞地區防衛作戰、反恐應援任務，可迅速無縫接軌領導憲兵指揮部遂行特種警衛及中樞防衛等重要工作。

另外，國防部也表示，新任陸軍第六軍團指揮官楊基榮中將為陸軍官校75年班，曾任六軍團所屬21砲指部指揮官、蘭指部指揮官等重要主官職務，並任職陸軍第六軍團副指揮官1年1個月，累積在六軍團服務時間已長達3年1個月，熟稔軍團各項戰、演、訓及災害防救任務，就經管年班及職務適任性而言十分適切。

國防部強調，國軍職務調整均適才適所，國防部均依權責，按人事作業程序評選薦報，也感謝各界對國防事務之關心與愛護。