快訊／九鵬基地試射117枚各型飛彈畫面曝光　國防部秀5種作戰模式

▲國軍試射天弓飛彈。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國軍近期在屏東九鵬基地及東部外海進行年度例行性操演，國防部2日表示，今年海、空軍飛彈射擊訓練計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃，國防部長嚴德發表示，從操演過程與結果，說明中華民國國軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅，更證明「我們是可恃戰力、訓練精良的部隊」。

國防部指出，國軍每年7到9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練，已行之有年，此次射擊訓練是依整體防衛作戰構想的設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦等5種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

▲愛國者二型飛彈發射。（圖／國防部提供）



國防部說明，今年海、空軍飛彈射擊訓練計劃執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射撃。整個操演過程與結果，參演部隊士氣高昂，官兵的表現與優異的成績，足證國軍在武器裝備、人員訓練等方面，都有長遠進步，說明國軍為提升國防戰力與強化防衛實力，不斷精益求精。

嚴德發表示，操演過程與結果，說明中華民國國軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅，更證明「我們是可恃戰力、訓練精良的部隊」。

國防部強調，面對敵情的變化與威脅，國軍都能夠充分掌握臺海周邊海、空域動態，即時應處，保持最好的準備；同時，國軍仍將持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，我們絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，進而維護區域和平穩定，確保中華民國臺灣的民主自由及國土主權。

▼海、空軍飛彈射擊訓練，展現自我防衛能力。（圖／國防部提供）

