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一周內3次！解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽：今年以來規模最大

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▲▼北海艦隊首艘052D型驅逐艦「西寧艦」（舷號為117）。（圖／CFP）

▲052D型驅逐艦「西寧艦」（舷號為117）。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部昨（1）日發布公告，內容指出解放軍6艘軍艦當天上午穿過宮古海峽，向北行駛進東海海域。日方也稱，這6艘中國軍艦曾分別在7月25日及27日穿越宮古海峽南下；對此，日本自衛隊派出1架偵察機及2艘船艦進行跟蹤與拍攝。

▼日本自衛隊拍攝解放軍6艘穿過宮古海峽的船艦。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部，下同）

▲▼日本自衛隊拍攝解放軍6艘穿過宮古海峽的船艦。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）

日本軍方表示，自衛隊在久米島（くめじま）以南120公里處發現解放軍編隊，包含2艘052D導彈驅逐艦（西寧號及太原號）、3艘054A導彈護衞艦（大慶號、日照號和荊州號）、1艘901大型補給艦呼倫湖號，因此出動1架P-3C偵察機和1艘「澤霧」號驅逐艦，以及佐世保警備隊的「天草」號多用途支援艦，全程拍攝追蹤。

▲▼日本自衛隊拍攝解放軍6艘穿過宮古海峽的船艦。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）

日方再指，這些中方艦艇中，1艘052D型驅逐艦，2艘054A型護衛艦，以及1艘901型大型補給艦，共計4艘艦艇，曾於7月25日穿過宮古海峽向南行駛；另1艘052D型驅逐艦及1艘054A型護衛艦則於7月27日穿過宮古海峽向南行駛。陸媒分析，昨日行動已經是一周內第3次，也是今年以來最大的編隊規模。

中國國防部新聞發言人曾說，「這主要是（日方）心態沒有調整好，心病還沒有治好；也許是因為以往中國軍艦過宮古海峽過少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了。」

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